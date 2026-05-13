Premier League, a la carga: Sporting le pone precio a Luis Suárez

El nombre de Luis Javier Suárez empieza a tomar fuerza en el próximo mercado de fichajes europeo. Según informó el diario portugués Record, el delantero colombiano se convirtió en uno de los principales objetivos del Newcastle United, club que estaría dispuesto a lanzar una ofensiva para ficharlo de cara a la temporada 2026-27.

Newcastle, a la carga: Sporting le pone precio a Luis Suárez

Sin embargo, el Sporting CP dejó clara su postura: no negociará por debajo de la cláusula de rescisión del atacante cafetero, tasada en 80 millones de euros. La dirigencia del conjunto portugués considera a Suárez una pieza clave del proyecto deportivo y no tiene intención de desprenderse fácilmente de su goleador.

El colombiano atraviesa el mejor momento de su carrera en territorio europeo. Durante la presente temporada acumuló números impresionantes con 36 goles y 9 asistencias en 51 partidos oficiales, registros que lo consolidaron como uno de los delanteros más efectivos del fútbol portugués. Su impacto en el ataque de Sporting ha sido determinante, especialmente en los partidos decisivos, donde ha demostrado capacidad goleadora y liderazgo ofensivo.

Newcastle, otros gigantes europeos siguen de cerca al colombiano

De acuerdo con Récord, el interés del Newcastle ya no sería solamente un seguimiento rutinario, sino acercamientos concretos para evaluar la operación. El club inglés busca un atacante de jerarquía para fortalecer su plantilla y competir en la élite de la Premier League y en competencias internacionales.

Además del Newcastle, otros gigantes europeos siguen de cerca al colombiano. El Liverpool FC también habría mostrado interés en el delantero, cuyo perfil físico y capacidad de definición encajan perfectamente en el fútbol inglés.

Mientras el mercado empieza a agitarse, Luis Javier Suárez permanece concentrado en cerrar la temporada con Sporting y preparar lo que será su participación con la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, torneo que podría aumentar aún más su valor en el mercado internacional.