Premier League: así quedó la tabla de posiciones luego del triunfo de Manchester City ante Burnley

La Premier League entra en su recta final con una lucha por el título que promete emociones hasta la última jornada. Tras la disputa más reciente, el panorama en la parte alta de la tabla tuvo un movimiento clave que reconfigura la pelea.

El gran protagonista fue el Manchester City, que se impuso 0-1 como visitante ante el Burnley y logró treparse a la primera posición del campeonato. Un triunfo corto en el marcador, pero enorme en lo que representa para la definición del torneo.

City y Arsenal: el título se define por goles a favor

Con este resultado, el City igualó en puntos al Arsenal, su principal rival en la carrera por el título. Ambos equipos también comparten la misma diferencia de gol, por lo que el liderato se define actualmente por la cantidad de goles a favor, ítem en el que los dirigidos por Pep Guardiola sacan ventaja.

Tabla de posiciones de la Premier League - fecha 33

Manchester City - 70 (+37) Arsenal - 70 (+37) Manchester United - 58 (+13) Aston Villa - 58 (+6) Liverpool - 55 Brighton - 50 Bournemouth - 49 Chelsea - 48 (+8) Brentford - 48 (+4) Everton - 47 Sunderland AFC - 46 Fulham - 45 Crystal Palace - 43 Newcastle - 42 Leeds - 40 Nottingham Forest - 36 West Ham - 33 Tottenham - 31 Burnley - 20 Wolves - 17

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A falta de cinco jornadas para el final, el margen de error es prácticamente inexistente. Cada partido se convierte en una final anticipada, y cualquier tropiezo podría inclinar la balanza en favor del otro contendiente.

Partidos que le quedan a Manchester City en Premier

El calendario también jugará un papel determinante. El Manchester City deberá enfrentar a Everton (visitante), Brentford (local), Bournemouth (visitante), Crystal Palace (local) y Aston Villa (local), un cierre exigente pero manejable en el papel.

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Partidos restantes de Arsenal en Premier

Por su parte, el Arsenal tendrá compromisos ante Newcastle (local), Fulham (local), West Ham (visitante), Burnley (visitante) y Crystal Palace (visitante). Un fixture que, aunque competitivo, también le ofrece oportunidades claras para sumar de a tres.

Así, la Premier League se encamina hacia un desenlace vibrante, con dos equipos que han demostrado regularidad y contundencia a lo largo de la temporada. Todo indica que el campeón se definirá por detalles mínimos en las jornadas finales.