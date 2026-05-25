La prensa brasileña destacó ampliamente la convocatoria de la Selección Colombia para el Copa Mundial de la FIFA 2026 y puso especial atención en los cuatro jugadores que actualmente militan en el Brasileirao.

Globo Esporte recordó la campaña de Colombia en Brasil 2014

El reconocido medio Globo Esporte resaltó la presencia de futbolistas del campeonato brasileño en la lista definitiva entregada por el técnico Néstor Lorenzo para afrontar la cita orbital.

El combinado colombiano integrará el Grupo K junto a Selección de Portugal, Selección de Uzbekistán y Selección de la República Democrática del Congo. El debut será el próximo 17 de junio en Ciudad de México frente al seleccionado uzbeko.

Lea también Alfredo Arias reveló el plan de Junior para pelear Liga y Libertadores al mismo tiempo

La publicación también recordó la histórica campaña colombiana en Brasil 2014, cuando el equipo alcanzó los cuartos de final y cayó precisamente frente a la selección brasileña.

Con una mezcla de experiencia, figuras consolidadas y jugadores en ascenso desde el fútbol brasileño, Colombia llegará al Mundial con altas expectativas y con la ilusión de volver a protagonizar una destacada actuación internacional bajo el mando de Néstor Lorenzo.

Globo Esporte resaltó la presencia de cuatro futbolistas del campeonato brasileño en la lista definitiva del técnico Néstor Lorenzo

Dentro de la convocatoria sobresalen cuatro nombres ligados directamente al fútbol brasileño: Jhon Arias, actualmente en Palmeiras; Jorge Carrascal, figura del Flamengo; Juan Portilla, mediocampista del Athletico Paranaense; y Andrés Gómez, atacante del Vasco da Gama.

El medio brasileño resaltó especialmente el crecimiento que han tenido estos jugadores en una de las ligas más competitivas de Sudamérica y cómo se han consolidado dentro de la estructura de Lorenzo rumbo al Mundial.

Lea también Casemiro eligió a Freddy Rincón como el volante que marcó su infancia en Corinthians

Además de los representantes del Brasileirao, Globo Esporte destacó las principales figuras de Colombia encabezadas por Luis Díaz y James Rodríguez. Sobre Díaz, el portal recordó que disputará su primera Copa del Mundo luego de que Colombia quedara fuera de Catar 2022, mientras que James afrontará su tercer Mundial tras las participaciones de 2014 y 2018.