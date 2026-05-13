La preocupación se instaló en América de Cali luego del comunicado oficial emitido este martes sobre el estado de salud del defensor Marlon Torres. El club escarlata informó que el jugador permanece internado bajo observación médica mientras se le realizan exámenes y estudios neurológicos especializados, tras detectarse un pequeño nódulo, identificado como un adenoma, en la hipófisis.

América de Cali confirma que Marlon Torres "se encuentra en buen estado de salud"

La noticia generó impacto entre los aficionados americanos y el entorno del fútbol colombiano, especialmente por la importancia que tiene Torres dentro de la plantilla profesional. Sin embargo, el club también entregó un parte de tranquilidad al asegurar que el futbolista se encuentra en buen estado de salud y que los síntomas presentados han sido controlados satisfactoriamente por el cuerpo médico.

“Actualmente, el deportista se encuentra en buen estado de salud y sus síntomas han sido controlados satisfactoriamente”, señaló América de Cali en el comunicado divulgado desde Santiago de Cali. Además, la institución explicó que los especialistas continuarán realizando estudios para determinar cuál será el procedimiento más adecuado y menos invasivo para el manejo médico del jugador.

América de Cali y sus aficionados permanecen atentos a la evolución médica de Marlon Torres

La situación médica de Marlon Torres aparece en un momento clave de la temporada para el conjunto vallecaucano, que afronta la recta definitiva de las competencias, este martes quedó eliminado de la Liga tras caer aparatosamente 4-0 contra Santa Fe.

El defensor se ha convertido en uno de los referentes de experiencia dentro del plantel y su ausencia representaría una baja sensible para el equipo.

El club hizo un llamado a la prudencia y pidió respeto tanto para el futbolista como para su familia. “Solicitamos abstenerse de generar especulaciones o difundir información no oficial”, concluyó el comunicado.