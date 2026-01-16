Barcelona vive un buen momento en la temporada, pues el equipo dirigido por Hansi Flick consiguió avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey y además es líder de la Liga de España.

Ahora, el equipo vive un momento de tensión pues en las últimas horas se ha dado a conocer que una de sus estrellas de inferiores podría dejar el club en las próximas semanas.

Según información del diario Sport el mercado de invierno sería la ventanilla de salida de Dro Fernández

del equipo esto ante el interés del equipos como el Manchester City o el Borussia Dortmund.

El centrocampista buscaría el pago de su cláusula de rescisión de cerca de seis millones de euros para fichar con libertad por uno de los clubes mencionados, dejando a un lado su proceos de inferiores en el equipo azulgrana.

La salida de Dro del FC Barcelona no es un hecho aislado, sino un capítulo más dentro de la compleja dinámica de la cantera azulgrana, históricamente considerada una de las más prolíficas del fútbol mundial. Formado en el entorno de La Masia, el jugador creció bajo una filosofía que prioriza la técnica, la inteligencia táctica y la comprensión del juego, valores que lo acompañaron durante todo su proceso formativo.

Lea también Problema en Junior para la primera fecha de la Liga BetPlay

El Barcelona pierde a un futbolista formado en casa, fiel reflejo del trabajo de su cantera; por otro, el jugador se libera de un entorno de máxima exigencia para buscar continuidad, minutos y protagonismo en un nuevo destino.