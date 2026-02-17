Preocupación para España rumbo al Mundial: experimentado defensa sufrió lesión

A menos de 120 días para que ruede la pelota en una nueva cita orbital, la Selección de España llega como una de las principales candidatas para quedarse con la Copa Mundial, un acontecimiento que no se ve desde hace 16 años y el cual motiva enormemente a los fanáticos.

Sin embargo se deben empezar a tomar precauciones con respecto al estado físico de los jugadores, ya que todos quieren formar parte de la competencia y Luis de La Fuente estará muy atento a todas las novedades. Aunque las alarmas se encendieron en la última fecha de LaLiga, ya que César Azpilicueta sufrió un preocupante golpe que lo obligó a salir del duelo ante Alavés y a realizar trabajos diferenciados.

Azpilicueta preocupa en España con su parte médico

El defensor español César Azpilicueta, veterano del LaLiga y pieza clave en la defensa del Sevilla FC, ha vivido una temporada marcada por las molestias físicas y los protocolos de recuperación tras un reciente golpe en la cabeza sufrido en el empate ante el Deportivo Alavés.

El zaguero tuvo que abandonar el campo antes de tiempo después de sentir mareos, lo que activó inmediatamente los procedimientos establecidos por LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles para casos de traumatismo craneal. La lesión, que no fue un corte muscular clásico sino un impacto directo que desencadenó un protocolo de conmoción cerebral, obligó a Azpilicueta a parar y someterse a una serie de revisiones médicas que buscan proteger su salud a largo plazo.

Poco a poco el jugador se ha venido reincorporando con el equipo y según un comunicado oficial ya "cumpliendo así con el protocolo por traumatismos y conmociones cerebrales". El futbolista navarro "en los próximos días se irá reincorporando al grupo con normalidad", apunta el escrito del Sevilla.

Por el momento se evalúa de cerca su evolución y se espera pueda estar 100% reincorporado con el equipo para lo que será la fecha 25 cuando Sevilla se mida frente a Getafe el domingo 22 de febrero en el Coliseum.

Grupo de España en el Mundial 2026

La Selección de España ya conoce su grupo en la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Tras el sorteo oficial realizado en diciembre de 2025, España quedó encuadrada en el Grupo H, junto a tres selecciones con diferentes niveles de experiencia y aspiraciones en la máxima cita del fútbol mundial.

