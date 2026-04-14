Preocupación por declaración de Kompany antes del duelo ante Real Madrid

El Estadio Allianz Arena se prepara para una de esas noches europeas que definen temporadas, ya que el Bayern Munich recibirá en el partido de vuelta a Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League, con todo aún por resolverse tras un duelo de ida vibrante y cargado de emociones.

La escuadra alemana llega como principal candidata a quedarse con la respectiva clasificación, ya que cuenta con ventaja en el marcador y rematará la serie como local, pero el estratega, Vincent Kompany, no se confía de lo que pueda llegar a hacer el Real Madrid.

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Kompany confesó profundo respeto por Real Madrid

Kompany sabe que en su estadio suele crecerse en este tipo de escenarios, donde ha construido algunas de las remontadas más memorables del torneo y celebrado varios títulos.

Las expectativas para que se levante el trofeo de esta nueva edición de la competencia son bastante altas por el nivel deportivo en el que se encuentran jugadores como Luis Díaz, Harry Kane y Olise, quienes comandan la zona ofensiva del cuadro 'bávaro'.

Sin embargo, para nadie es un secreto que el conjunto 'merengue' cuenta también con una plantilla llena de estrellas que pueden hacer posible la remontada, tal como lo reconoce el estratega belga, quien confesó el respeto que tiene por el equipo que comanda Arbeloa y por lo cual tampoco se confiarán a pesar de las ventajas con las que cuentan.

"Una de las cosas que intento recalcar todo el tiempo es que tenemos mucho respeto por este Real Madrid. Sigue siendo uno de los mejores equipos de Europa, con mucha diferencia. Queremos ganar este encuentro, también queremos demostrar que somos capaces de ofrecer lo que los aficionados esperan de nosotros, hasta cierto punto, en un partido en casa".

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¿Cuándo será el partido de vuelta entre Bayern Múnich vs Real Madrid en Champions League?

El compromiso de vuelta que se llevará a cabo en el Allianz Arena para definir al semifinalista de la nueva edición de la Champions League el miércoles 15 de abril sobre las 14:00 hora Colombia.

Vincent Kompany confirmó buena noticia en Bayern

En la previa del partido, Vincent Kompany, director técnico de Bayern Múnich, confirmó una buena noticia para su equipo. Se trata del regreso del mediocampista ofensivo Serge Gnabry, que se perdió el duelo del pasado fin de semana ante St Pauli al sufrir un dolor en una de sus rodillas.

"Sí, puede jugar 90 si es necesario. Puede jugar 120 si es necesario. Está físicamente preparado", explicó Kompany.