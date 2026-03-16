Preocupación por Falcao y su lesión: no jugaría contra Nacional

Millonarios viene de sufrir un duro golpe en la Liga Betplay tras caer en condición de visitante ante Boyacá Chicó. El cuadro 'ajedrezado' logró frenar el buen momento de Fabián Bustos y le complicó cada vez más su clasificación a los ocho mejores de la competencia.

El cuadro 'embajador' comenzó a sumar importantes victorias, ya se encuentran novenos en la tabla de posiciones, pero el panorama con una de sus importantes figuras es preocupante. Radamel Falcao no ha tenido protagonismo a lo largo del resurgir de Millonarios y podría continuar así en uno de sus partidos más importantes.

Lea también Nacional hizo oficial inesperada baja en medio de la Liga Betplay: fichaje confirmado en Europa

Falcao vería el partido contra Nacional desde la tribuna

A pesar de haber visto al 'tigre' en el banquillo del duelo ante Nacional por Copa Sudamericana, Fabián Bustos, tras la victoria contra Cúcuta, confirmó que Falcao se habría resentido de una lesión que le impidió jugar contra Nacional y no ser convocado para enfrentar al cuadro 'motilón', a Boyacá Chicó y, probablemente, de nuevo en el duelo ante el 'verde paisa'.

Cumpliendo por los menos con los 10 días que el técnico prevé que el ‘Tigre’ Falcao este ausente, su regreso estaría para el duelo de visitante contra Once Caldas, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en el Estadio Palogrande de Manizales.

Falcao se perdería uno de los duelos más importantes de la competencia, un golpe anímico negativo para la hinchada, cuerpo técnico y los propios compañeros, ya que lo ven como una figura imponente al menos en el banquillo, pero de igual manera es preferible que tenga una recuperación óptima y que cumpla con el tiempo que planteó inicialmente Fabián Bustos de al menos 10 días.

"A Radamel lo necesitamos y si estuviera para jugar seguramente lo usaríamos. Con Rodrigo hicieron un esfuerzo grande para ponerse bien y llegar al miércoles pasado, gracias a Dios ya vieron los que hizo 'Rodri' y llegó, pero 'Rada' en ese esfuerzo se resintió. No es una lesión grande, no es algo de complicado, pero no lo tendremos al menos 10 días. A penas esté para jugar él va a estar sumando con los chicos".

En otras noticias: Goles, Ospina y respeto: Rodrigo Contreras en exclusiva

¿Cómo le ha ido a Falcao en su regreso a Millonarios?

El delantero de 40 años volvió a vestir la camiseta de Millos tras estar ausente durante todo el semestre de clausura de la temporada 2025. Desde entonces, con Hernán Torres y Fabián Bustos ha tenido la oportunidad de jugar cinco partidos, en los cuales se ha reportado con un gol a lo largo de 173 minutos.