Preocupación total: jugadores que se perderán el Mundial por lesión

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y lo cierto es que cada vez es más amplia la lista de nombres de jugadores que se perderán la cita orbital por lesión.

Los descartes del alemán Serge Gnabry, el neerlandés Xavi Simmons y el brasileño Eder Militao, la carrera contrarreloj del argentino Cristian 'Cuti' Romero, las dudas sobre cómo llegará el español Lamine Yamal o los problemas físicos del francés Kylian Mbappé... las lesiones están condicionando un final de temporada que mira de reojo al Mundial, a falta de poco más de un mes del comienzo del torneo.

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Hace semana y media Gnabry, entre semana Militao y Lamine Yamal, el viernes Mbappé, el fin de semana Simmons y a la espera del diagnóstico de Havertz, Salah... el goteo es incesante en un cierre de curso que obliga a los jugadores a buscar un difícil equilibrio entre disputar a tope el tramo decisivo de la temporada y resguardar la forma física con vistas a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Dos fechas marcan el horizonte inmediato de los futbolistas: la prelista de 35 a 55 jugadores que deben entregar los seleccionadores el 11 de mayo y, sobre todo, la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial que deberá tener la FIFA el 1 de junio.

La prelista da cierto margen para ver la evolución de los lesionados y de ella se extraerán los sustitutos de los futbolistas que sufran lesiones graves durante la fase de preparación, hasta un día antes del primer partido.

A falta de un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, crece la preocupación en selecciones y cuerpos técnicos por el estado físico de sus jugadores. En el tramo final de la temporada, el desgaste acumulado y la alta carga de partidos elevan el riesgo de lesiones musculares y recaídas, poniendo en duda la presencia de figuras clave en la cita mundialista.

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Los entrenadores siguen de cerca la evolución de sus convocables, conscientes de que cualquier contratiempo puede alterar la planificación. En este contexto, la gestión de minutos y la prevención se convierten en factores determinantes, mientras los clubes también juegan un papel clave al decidir cuánto arriesgar a sus futbolistas en competencias locales e internacionales.