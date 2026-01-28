Preocupante accidente de 2 jugadores antes de la Champions League

Se acerca la última jornada de la Champions League y los clubes se preparan para ir en busca de la clasificación directa a los octavos de final o por lo menos quedarse con uno de los cupos a la ronda clasificatoria para seguir soñando con el título.

Tottenham Hotspur es precisamente uno de los protagonistas, ya que enfrentará a Frankfurt en Alemania. El equipo viajó el martes 27 de enero, pero antes de que saliera el vuelo se conoció una preocupante noticia que involucró a Randal Kolo Muani y Wilson Odobert tras un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados.

Así fue el accidente de Kolo Muani y Odobert antes de la Champions League

Los jugadores de los 'Spurs' se vieron envueltos en un accidente de tráfico menor mientras se dirigían al aeropuerto, aunque lo más importante es que salieron ilesos del incidente y no sufrieron lesiones físicas, confirmó el técnico Thomas Frank en rueda de prensa.

El accidente se produjo en la autopista M25, en Hertfordshire (Reino Unido), cuando el coche que conducía Kolo Muani sufrió un reventón de neumático. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran al delantero y a Odobert, quien iba en un vehículo separado, parados al lado de la carretera observando el vehículo dañado con el neumático delantero completamente destruido y otros daños visibles en la carrocería.

Este imprevisto, los dos jugadores no pudieron viajar con el resto de la plantilla esa misma tarde, sino que lo harían más tarde en la noche para llegar a tiempo al encuentro europeo. A pesar del susto, Frank se mostró optimista sobre su disponibilidad para el partido, afirmando que espera que ambos estén disponibles para jugar en el duelo de Champions.

¿Cómo está Tottenham en la tabla de posiciones de la Champions League?

Previo al duelo ante Frankfurt por la fecha 8 de la competencia, Tottenham llega en la quinta casilla con 14 unidades, quedando con un cupo directo a los octavos de final tras haber caído en solo un compromiso a lo largo de la primera fase de la competencia.