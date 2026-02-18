Presidente de Alianza reveló la razón del despido de Hubert Bodhert

El torneo de apertura en la máxima división del FPC comenzó bastante exigente en cuanto a lo deportivo, dejando la tabla de posiciones bastante pareja tras los primeros siete partidos que se han disputado, pero también calentando todo en la zona del descenso, en donde Alianza FC es uno de los que más peligra.

Aunque el cuadro de Valledupar todavía no tiene un puesto asegurado en el descenso, pero justamente esta es una de las situaciones que las directivas del club quieren prevenir, por lo que tomaron la decisión de destituir del cargo como director técnico a Hubert Bodhert, además de otras razones que incluso abarcaban temas personales del entrenador, tal como lo confirmó el propio presidente, Carlos Ferreira.

Presidente de Alianza no se guardó nada tras la salida de Bodhert

El estratega cartagenero de 54 años se despidió de manera oficial de Alianza FC, equipo en el que militó por casi un año y al cual considera su casa. Bodhert pudo rescatar la permanencia del equipo durante la temporada 2025, pero el inicio de la Liga Betplay 2026 no fue el mejor de todos, viéndose obligado a dar un paso al costado en el proyecto del club.

Bodhert confesó que ya tenía claro que si no llegaba a ganar en el duelo frente a Cúcuta su salida estaba asegurada y fue lo que ocurrió tras haber empatado en condición de local con un marcador de 1-1.

Frente a esta situación, el presidente de la institución, Carlos Ferreira, se acercó al director técnico al finalizar el compromiso y le comentó que no continuarían con él. La idea de juego no se consolidó, el equipo no obtuvo los resultados que él esperaba y a ello se sumó un inconveniente familiar que no le permitía estar del todo enfocado en el equipo.

"Hubert Bodhert, sufrió un problema familiar y necesitaba un nuevo aire; ahora se le junta la salida del equipo y nosotros necesitábamos que estuviera más concentrado. Nosotros lo primero que hacemos es ser solidarios con él; afortunadamente, ya salió de esa situación No quiero entrar en polémicas, pero entendemos que el equipo no le funcionó como él pretendía. El semestre pasado salieron jugadores que nos decían que no le entendían la idea de juego y hoy la están rompiendo en otros clubes".

Ferreira confirmó por qué Alianza se fue de Barrancabermeja

Carlos también habló para aclarar una polémica situación que se había presentado desde hace un buen tiempo y va relacionada con el tema de su salida de Barrancabermeja, a lo cual confirmó que no fue por gusto, sino por obligación tras la falta de apoyo y garantías que estaba recibiendo la institución.

"El equipo ya se queda en Valledupar. Yo no me fui de Barrancabermeja porque quisiera, me fui porque no tenía el apoyo de las autoridades y no me fui porque no tenía el apoyo de una afición; sí, tenía el apoyo de unos 50 hinchas de una barra y ellos siempre me reclamaron, pero si yo hubiese tenido el apoyo de la empresa privada, ni de las alcaldías ni del departamento y si no hay ayudas y llega otra que sí quiere, pues nos fuimos; si no llegábamos a Valledupar, Alianza no seguiría existiendo".

