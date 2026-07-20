Presidente de CONMEBOL confirma que 64 equipos jugarán el Mundial 2030

El domingo 19 de julio, la selección de España venció por la mínima diferencia a su similar de Argentina y se coronó como campeona de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

España salió campeón del mundo

Ferran Torres marcó el único tanto del encuentro. El único gol del compromiso se marcó en el tiempo, al minuto 106. Es la segunda vez en la historia que el combinado ibérico gana un trofeo de esta categoría.



“Hace cuatro años, Argentina logró el título mundial tras salir victoriosa de un caótico partido frente a Francia (3-3 en la prórroga, 4-2 en los penaltis) y después de haber superado numerosas dificultades a lo largo de la competición. Ayer, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, cedieron el trono a la selección española, que desde el principio se hizo con el control absoluto del encuentro”, reseñó la FIFA.

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Un trabajo táctico perfecto

“En la final, al igual que en rondas previas, España neutralizó al rival gracias a su precisión técnica y táctica. Después de frenar en seco al imponente ataque francés en semifinales (2-0), España se ha impuesto a la Albiceleste, incapaz de crear juego ante el arrollador control español. Hasta este partido, la selección de Leo Messi había marcado al menos dos goles en cada partido de este Mundial, pero en esta ocasión acabaron el encuentro sin anotar. De hecho, no dispararon ni una sola vez a puerta en 120 minutos de juego. Aunque en la prórroga se produjeron algunos acercamientos al área rival, no llegaron a poner en aprietos a Unai Simón”, añadió.



Tras la finalización del Mundial 2026, los amantes del deporte rey empiezan a contar los días para la Copa del Mundo del 2030. Y sobre este torneo, en las últimas horas, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, soltó un verdadero bombazo.

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El inesperado anuncio de Domínguez

Domínguez, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter, dio a conocer que la Copa del Mundo del año 2030 sí se jugará con un total de 64 selecciones.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, destapó, sin rodeos, el presidente de la Conmebol.