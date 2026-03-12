Presidente de Fenerbahce rompió el silencio con Jhon Durán: “Era traicionar al equipo”

Durante los últimos días el nombre de Jhon Jáder Durán ha dado mucho de qué hablar después de las críticas de Carlos Alberto ‘Pibe’ Valderrama sobre la presunta pelea que hubo en el camerino de la Selección Colombia. El delantero le respondió a Valderrama, pero, su ausencia en el combinado nacional llama la atención.

Y es que, en los últimos años, el antioqueño pasó por Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahce y ahora en el Zenit de San Petersburgo para encontrar su fútbol en Europa. No ha salido para nada bien de ninguno de los clubes en los que ha estado y espera la revancha en Rusia.

De hecho, tras su salida del Fenerbahce, allegados del club turco sacaron un informe con las razones que podían resumir el corto paso de Jhon Jáder Durán. La mala relación con sus compañeros y con el cuerpo técnico, además de una supuesta información de que inventaba lesiones conllevaron a ese adiós.

SADETTIN SARAN APUNTÓ A JHON JÁDER DURÁN

Hubo un partido en el que al presidente Sadettin Saran le tocó llamarle la atención al colombiano cuando fue sustituido y no le dio la mano a Doménico Tedesco. Saran afirmó que Jhon Jáder Durán tenía que controlar su conducta que lo ha condenado en varios de los clubes por los que ha pasado.

Estas relaciones que tuvo con compañeros en Fenerbahce y con su director técnico son las razones principales de su salida. Sadettin Saran reveló detalles de lo que pasó antes de que el colombiano se fuera. Buscó el bien del equipo turco antes de tomar decisiones aceleradas.

El presidente afirmó que, “si hubiéramos seguido con Jhon Durán, habríamos traicionado al equipo. Había empezado a priorizarse a sí mismo. Nadie en el Fenerbahce puede darse el lujo de elegir a qué partidos asistir”. Tuvo una lesión larga y con el tiempo comentaron que eran lesiones fingidas.

Mientras estuvo en el Al Nassr, el presidente Abdullah Al-Majed recordó que, “fue a negociar con otro club sin permiso del club. Le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable. Las cosas no salieron como él quería”. Estas fueron las razones por las que no tuvo un paso destacado ni en el equipo saudí ni en el Fenerbahce.

Cuando se habló de esas lesiones que fingía, también apareció una información que decía que el colombiano estaba negociando por su propia cuenta su salida del equipo. Que sea cierto, no se sabe realmente, pero, esa fue la versión que salió en Turquía.

Con el Zenit de San Petersburgo, el delantero todavía no ha podido marcar goles en esta nueva etapa por Europa. Tendrá que mejorar su conducta y la actitud para poder afianzarse en el suelo europeo. Su próximo partido será ante el Spartak de Moscú el sábado 14 de marzo a las 8 de la mañana en horario de Colombia.