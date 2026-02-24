Presidente de la FBF confirmó delicado problema para Bolivia en el repechaje

El tiempo para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial y las ilusiones de las selecciones participantes y de los respectivos fanáticos están por todo lo alto tomando en cuenta que será un formato completamente diferente en donde se verá la participación de más equipos, se jugará en tres países distintos y será uno de los últimos para grandes figuras del balompié mundial.

Dentro de la gran cantidad de selecciones que estarán presentes en la cita orbital se espera ver el nombre de Bolivia, la cual obtuvo su oportunidad de jugar el repechaje tras una destacada participación en la eliminatoria. Sin embargo, para el duelo del repechaje habría un inesperado problema relacionado a la situación social del país y la seguridad de la escuadra boliviana.

Presidente de la FBF se pronunció ante la FIFA para el repechaje de Bolivia

La Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer de manera oficial el 24 de febrero que elevará una solicitud formal a la FIFA para que incremente las medidas de seguridad en México de cara al torneo de repesca clasificatorio al Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se disputará en marzo de este año.

Esta decisión se produce en medio de una alarmante ola de violencia en varias regiones de México, tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuya muerte desencadenó una serie de ataques, bloqueos y disturbios que han generado preocupación tanto a nivel local como internacional.

El presidente de la FBF, Fernando Costa, explicó a los medios que la federación enviará una carta a la FIFA solicitando que se refuercen todos los protocolos de seguridad en las sedes mexicanas previstas para el repechaje con el objetivo de proteger la integridad física de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y delegaciones visitantes.

"Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación. En base a las circunstancias y a la coyuntura, vamos a planificar una opción alternativa en caso de que FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de repechaje".

¿Cuándo jugará Bolivia el repechaje al Mundial 2026?

Según lo programado, Bolivia afrontará su primera fase del repechaje el 26 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA en Monterrey, México, enfrentándose a Surinam en la modalidad de partido único a partir de las 19:00 (hora boliviana). En caso de superar ese primer partido frente a Surinam, Bolivia jugaría un segundo compromiso el 31 de marzo de 2026 contra Iraq, también en Monterrey, en la final de su ruta del repechaje.