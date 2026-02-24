Definidos los primeros cuatro clasificados a octavos de final de Champions tras Play-Offs

La UEFA Champions League sigue su curso con el nuevo sistema de campeonato que ya se instauró desde la temporada pasada. Los primeros ocho clubes de la clasificación general tienen su puesto definido en los octavos de final, mientras que del noveno al 24 se juegan los Play-Offs para sellar el paso a la siguiente fase.

En los Play-Offs de la UEFA Champions League para definir los siguientes ocho clasificados, este martes 24 de febrero, Atlético de Madrid recibió la visita del Brujas con una serie abierta, Newcastle United enfrentó en Inglaterra al Qarabag en una eliminatoria muy holgada para los ingleses, Inter debía acelerar para eliminar al Bodo y Bayer Leverkusen hizo las veces de local con Olympiacos.

La jornada dejó una gran sorpresa después de los primeros cuatro partidos, mientras que el miércoles 25 de febrero se disputarán los otros enfrentamientos para definir los cruces oficiales de los octavos de final de la competencia más importante a nivel de clubes en Europa.

ASÍ CLASIFICARON LOS PRIMEROS CLUBES A LOS OCTAVOS DE FINAL

Abriendo la jornada de la UEFA Champions League estuvo el vibrante duelo entre el Atlético de Madrid que recibió al Brujas. La eliminatoria estaba muy pareja después del empate a tres goles que habían dejado en Bélgica.

En esta ocasión, con la afición apoyando a los de Diego Pablo Simeone, no iba a haber dudas en la clasificación. Alexander Sorloth abrió el camino con un gol en la primera parte, pero Brujas puso en incertidumbre las cosas con el empate de Joel Ordóñez.

Jonny Cardozo y Alexander Sorloth en dos ocasiones más marcaron los goles para dejar un 4-1 definitivo en el resultado con el que sellaron la clasificación con un marcador global de 7-4.

Horas más tarde, Bayer Leverkusen no pudo pasar del empate frente al Olympiacos en Alemania. Este resultado sin goles les permitió a los teutones clasificar gracias a los ahorros en Grecia por Patrik Schick en dos ocasiones.

Newcastle United que en Azerbaiyán había ganado con un resultado de 1-6 que ya encaminaba la clasificación de los ingleses terminó con tres goles más en Inglaterra gracias a Sandro Tonali, Joelinton y Sven Botman, mientras que el Qarabag descontó con Camilo Durán y Elvin Jafarguliyev para el 9-3 definitivo.

La sorpresa la dio el Bodo de Noruega que había tenido un buen resultado en condición de local frente al Inter de Milan gracias al 3-1. En Italia se esperaba una cara diferente del cuadro interista, pero todo terminó en victoria de los nórdicos.

Sin Lautaro Martínez, Inter cayó en condición de local ante el Bodo con un marcador de 1-2. Los noruegos impactaron en el segundo tiempo con Jens Petter Hauge y Hakon Evjen. De manera tardía, Alessandro Bastoni puso el descuento final. Los nórdicos, junto con el Bayer Leverkusen, Newcastle United y Atlético de Madrid sellaron los pasos a los octavos de final.

POSIBLES RIVALES DE LOS CUATRO PRIMEROS CLASIFICADOS

Todavía queda por definir a los siguientes cuatro clasificados en donde está el Real Madrid vs Benfica, Borussia Dortmund vs Atalanta, Juventus vs Galatasaray y Paris Saint-Germain vs Mónaco. Sin embargo, ya se conoce la suerte posible de los primeros clasificados a octavos de final.

La sorpresa del torneo, el Bodo enfrentará al Manchester City o al Sporting Lisboa. Newcastle United tendría que verse las caras con el Barcelona o con el Chelsea. Atlético de Madrid espera por una llave ante ingleses ya sea con el Liverpool o el Tottenham Hotspurs, y, Bayer Leverkusen podría verse las caras con Bayern Múnich o Arsenal.

Todo esto se definirá por medio de un sorteo que emparejará las llaves de los octavos de final. El primer paso es esperar por los clasificados el miércoles 25 de febrero.