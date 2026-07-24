Presidente de Millonarios dejó abierta la puerta de los fichajes

El inicio de una nueva edición de la Liga Betplay está a contados días y los equipos empiezan a ultimar detalles para que el desarrollo de esta se dé de la mejor manera y se puedan cumplir con los objetivos planteados, en especial Millonarios, el cual cuenta con una deuda pendiente bastante grande en cuanto a resultados positivos.

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El cuadro 'embajador' ha venido trabajando de buena manera en la pretemporada, con partidos amistosos de preparación contra grandes equipos como Colo Colo y Universitario, pero también en el mercado de fichajes, habiendo anunciado más de 5 contrataciones y posiblemente puede haber más, según confirmó el presidente, Enrique Camacho.

Enrique Camacho dice que Millonarios puede hacer más fichajes

El cuadro 'embajador' comenzó anunciando varias salidas de la institución, por un momento llegó a preocupar a los hinchas por la falta de contrataciones, pero poco a poco se fue reestructurando, anunció ya los nuevos fichajes entre los cuales se encuentra Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra y James Aguirre.

Millonarios no escatimó el refuerzos y todo podría indicar que seguirían contratando en caso que se den buenas oportunidades que realmente le puedan aportar al proyecto de Fabián Bustos.

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'Millos' está obligado a reivindicarse con los hinchas y, aunque se acerca su momento de debutar nuevamente en la Liga Betplay y que el mercado de fichajes se habría cerrado, Enrique Camacho, presidente de la institución, dejó la puerta abierta a más contrataciones.

"Yo creo que está cerrado, pero si llegara una oportunidad que identificáramos lo haríamos, pero yo creo que ya estamos satisfechos".

Falcao definitivamente no continuaría en Millonarios

El goleador histórico de la Selección Colombia todavía no quiere anunciar su retiro como futbolista profesional y tampoco se ha hecho oficial algún tipo de acuerdo con Millonarios para su respectiva renovación, pero el periodista, Guillermo Arango, se encargó de confirmar que los directivos no estarían dispuestos a continuar con él y que además tiene otros proyectos en mente tras la finalización del Mundial.

"Caso Falcao García. Según Enrique Camacho, por temas fiscales y demás él ya lo descartó. A mi me dicen que él ya no va a continuar en Millonarios y también tengo entendido que tiene otros proyectos. Estoy casi seguro que no es en otro equipo de Colombia porque Falcao solamente quiere jugar en Millonarios".

Millonarios se despediría de otros 3 jugadores

Frente a esta situación, el periodista Guillermo Arango confirmó que los últimos tres jugadores que no continuarían en el club serían Victoria, Campaz y Sarabia, futbolistas jóvenes a quienes se les daría opciones de sumar minutos en otros equipos.

"Millonarios está buscando la salida de algunos elementos, de Brayan Campaz, de ubicar a Dewar Victoria y buscarle salida a Carlos Sarabia para el inicio del campeonato".