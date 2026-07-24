Diego Novoa recibió la mejor noticia con Bucaramanga: Dimayor ya lo confirmó

Millonarios perdió en el primer semestre un partido más que clave que le hubiese dado la posibilidad de sellar la clasificación. En Tunja, Boyacá Chicó superó al cuadro albiazul y al final del partido hubo una presunta gresca con Diego Novoa protagonista. Jacobo Pimentel resultó agredido y la Dimayor decidió sancionar al guardameta.

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Fueron seis fechas de penalización para el arquero bogotano que tenía que cumplir con la reglamentación impuesta por el ente que rige el balompié en Colombia. Millonarios intentó bajar la pena, pero no fue posible. Ahora, con el movimiento de Diego Novoa a Atlético Bucaramanga en el mercado de fichajes, el ex La Equidad y América vio la luz al final del túnel.

Bucaramanga no pudo encontrar un arquero en medio del semestre pasado que diera garantías como Aldair Quintana y en este mercado acudieron a Diego Novoa para armarse en la parte de atrás. Pablo Peirano sabía que el arquero tenía que pagar todavía fechas de sanción, pero, en últimas horas, la Dimayor le dio la mano.

LA DIMAYOR LEVANTÓ LA SANCIÓN DE DIEGO NOVOA

Diego Novoa ya había pagado tres fechas de sanción de las seis que le impuso el Comité Disciplinario de la Dimayor. Ahora, con el pago de la mitad de lo establecido en la primera resolución para definir el caso tras la presunta agresión a Jacobo Pimentel, Bucaramanga salió favorecido.

El Artículo 42 del Comité Disciplinario dicta que una sanción se puede levantar, siempre y cuando el sancionado ya haya cumplido la mitad de las fechas que le impusieron en su momento. A Millonarios no le permitieron bajar la pena del guardameta bogotano y a Bucaramanga sí le dieron la mano para este arranque de la Liga BetPlay.

En una nueva resolución del Comité Disciplinario, escribieron que, “1. El jugador Diego Novoa fue sancionado con seis (6) fechas de suspensión como consecuencia de la decisión disciplinaria (Resolución No 037 del 2026 del 13 de abril del 2026) adoptada durante la Liga BetPlay DIMAYOR 2026 I por el Comité Disciplinario del Campeonato.

2. A la fecha, el jugador ha cumplido efectivamente tres (3) fechas de suspensión, equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) de la sanción impuesta correspondientes a las fechas 17, 18 y 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026 I y considerando que Azul & Blanco Millonarios S.A., en parte por la ausencia del Jugador, fue eliminado en la fase de “todos contra todos” de la mencionada competición. Adicionalmente han transcurrido más de 3 meses desde la disposición de la sanción.

3. En consecuencia, se cumplen los presupuestos objetivos establecidos por el artículo 42 del Código Disciplinario para que el Comité estudie la procedencia de la suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción restante.

El artículo 42 del Código Disciplinario Único de la FCF faculta al órgano disciplinario para suspender parcialmente la ejecución de una sanción cuando: la sanción no exceda de seis (6) partidos o seis (6) meses; el sancionado haya cumplido, como mínimo, la mitad de la sanción impuesta; y las circunstancias del caso y los antecedentes disciplinarios permitan concluir que resulta procedente otorgar dicho beneficio”.

DIEGO NOVOA SERÁ EL ARQUERO TITULAR EN EL DEBUT DE LIGA BETPLAY

El arquero bogotano recibe la noticia clave en medio de la preparación para debutar en la Liga BetPlay 2026-II. Justamente, Diego Novoa recibió esta buena noticia antes del primer partido del Bucaramanga en el rentado local.

Bajo ese panorama, el estreno de Diego Novoa en la Liga BetPlay será nada más ni nada menos que en su anterior casa. Bucaramanga tendrá que visitar a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá. Los bumangueses podrán contar con el experimentado guardameta para los siguientes retos.

De no haber sido aprobado el artículo 42 del Comité Disciplinario, Diego Novoa tendría que cumplir la sanción contra Millonarios, Llaneros FC y Cúcuta Deportivo. Afortunadamente, el golero podrá estar en los tres partidos y en toda la Liga BetPlay para competir con Luis Erney Vásquez por la posición.