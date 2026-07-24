El artillero de Santa Fe se refirió a la victoria cardenal contra Caracas por la Copa Sudamericana.

Regresaron las emociones del Fútbol Profesional Colombiano con Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana contra Caracas en los Play-Offs de los octavos de final de la segunda competencia más importante del continente. Con goles de Hugo Rodallega y de Franco Fagúndez superaron a los venezolanos.

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Arrancar el semestre ganando es necesario, y Hugo Rodallega ya empezó dulce con una anotación para guiar la victoria de Independiente Santa Fe en Bogotá. Quedará la vuelta en Lara, Venezuela y los cardenales tendrán que respetar el marcador o sacar un triunfo para sellar el paso a los octavos de final.

Hugo Rodallega empieza marcando y en el torneo internacional para encaminar la clasificación. Pese a la distancia de dos goles de diferencia, el delantero goleador de Santa Fe dejó claro que en este tipo de partidos y de series no hay nada cerrado.

“LA LLAVE NO ESTÁ CERRADA”; HUGO RODALLEGA TRAS LA VICTORIA

En zona mixta después del partido, Hugo Rodallega fue consultado por estos detalles de una serie que no está para nada cerrado. Una ventaja de dos goles, pero en Venezuela las cosas podrían ser distintas. El vallecaucano sigue en racha como goleador y comentó que hay una buena sociedad con Nahuel Bustos y que, pese a la ventaja, todavía queda el partido de vuelta para sellar el paso.

Nahuel Bustos se vistió de asistente en el partido jugando atrás del delantero. El argentino le dio el pase definitivo y Hugo explicó que, “no sabemos si va a ser la dupla definitiva. Hoy empezamos bien. Nahuel es un jugador con una condición técnica impresionante, es muy fácil jugar con él por sus movimientos, nos entendemos bien con todos los muchachos de la parte ofensiva”.

Uno de los grandes fallos de Santa Fe a lo largo de los 90 minutos fue el de la definición. Pudieron ser más de dos goles, pero la diferencia puede ser positiva para Caracas para sacar el resultado ideal en condición de local, “no les vimos debilidades. Salimos a afrontar el partido como lo teníamos que hacer, pensando siempre en ganar. Desde la pretemporada sabíamos que este era el primer partido del semestre y lo queríamos ganar, sacar una diferencia y ahora nos vamos con algo de ventaja a Venezuela, pero todavía no está cerrada la llave”.

Por último, Hugo dejó claro que, “es muy difícil encontrar un equipo que sea perfecto y que concrete todas sus opciones. Lo importante es que creamos opciones, que fuimos incisivos, que buscamos hacer daño a Caracas, eso nos da confianza. El equipo está funcionando en la parte de arriba y, por supuesto, los muchachos hacen un gran esfuerzo atrás para mantener el arco en cero”.

FRANCO FAGÚNDEZ TAMBIÉN DIO DECLARACIONES TRAS LA VICTORIA

Sobre los últimos minutos, Franco Fagúndez entró al campo de juego tomando el lugar que dejó un cansado Nahuel Bustos de mucho esfuerzo y entrega a lo largo de los más de ochenta minutos que estuvo en la cancha. El uruguayo entró y la primera pelota que tocó fue gol.

Franco Fagúndez tuvo una visita especial con la familia en el Estadio El Campín y afirmó que, “feliz, el equipo lo necesitaba. En el primer tiempo erramos unas claras, en el segundo también, pero gracias a Dios me tocó entrar y convertir”.

También indicó que se les complicó marcar y ganar en condición de local en Copa Libertadores, “somos un equipo ambicioso y empezamos bien porque en el torneo anterior nos costó mucho ganar de local y ganar así nos da una confianza diferente”.

Por último, se refirió a la salida de Nahuel Bustos y al compañerismo que hay en Santa Fe, “se notó en la pretemporada también, al que le tocaba rendía y feliz por eso. Algo que le decía a Nahuel ahora que terminó el partido le digo ‘vos los cansaste y yo los terminé de matar’. Así que esto siempre es en conjunto, nunca individual”.