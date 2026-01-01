Sebastián Villa agita el mercado: confirmadas dos nuevas ofertas por su fichaje

Sebastián Villa vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del mercado de fichajes sudamericano. El extremo colombiano, que encontró en Independiente Rivadavia el escenario ideal para relanzar su carrera, atraviesa un momento determinante tras una temporada que combinó rendimiento, protagonismo y títulos.

De cara a 2026, su nombre figura entre los más codiciados del continente y las declaraciones recientes desde la dirigencia mendocina confirman que el desenlace está cada vez más cerca.

Villa, con 29 años, fue uno de los pilares del proyecto deportivo de la “Lepra”. Su desequilibrio por banda, velocidad y capacidad para romper defensas lo convirtieron en una pieza clave dentro del esquema táctico del equipo argentino. Ese aporte resultó fundamental en la histórica consagración en la Copa Argentina, un logro que no solo marcó un antes y un después para el club, sino que también elevó el valor deportivo del atacante antioqueño.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, reconoció públicamente que existen ofertas avanzadas por el jugador. En diálogo con medios locales, el directivo fue claro al afirmar que “hay propuestas concretas y conversaciones en marcha”, dejando en evidencia que el club ya se prepara para un escenario sin su principal figura ofensiva. No obstante, también subrayó que cualquier decisión se tomará “pensando en lo mejor para la institución y para el futbolista”.

Santos, uno de los históricos del continente, presentó una oferta cercana a los cinco millones de euros, cifra que fue considerada insuficiente por la dirigencia mendocina. Desde Argentina, la respuesta fue inmediata: el precio pretendido ronda los siete millones, un monto que refleja tanto el nivel mostrado por Villa como la vigencia de su contrato, firmado hasta 2027. En el radar también figura Flamengo, aunque por ahora su interés se mantiene en una etapa preliminar.

Más allá de Brasil, el nombre del colombiano despertó rumores en otros destinos. Uno de los más comentados es el posible interés de River Plate, un club acostumbrado a apostar por futbolistas de jerarquía continental. Aunque no existe una oferta formal, trascendió que el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo habría consultado por la situación del extremo, valorando su experiencia y su capacidad para marcar diferencias en partidos cerrados. Sin embargo, la operación no resulta sencilla y genera debates internos en Núñez.

El presente de Villa contrasta con los momentos complejos que vivió en etapas anteriores de su carrera. Tras su salida de Boca Juniors, el atacante encontró en Mendoza un entorno propicio para enfocarse exclusivamente en el fútbol. Con continuidad, confianza y respaldo institucional, logró recuperar su mejor versión y volver a ser determinante. Sus números, sumados a su influencia en el juego colectivo, explican por qué hoy vuelve a ser protagonista del mercado.

Desde el entorno del jugador mantienen cautela. La prioridad, aseguran, es elegir un proyecto deportivo sólido que le permita seguir compitiendo al máximo nivel. Aunque las opciones económicas pesan, también se analiza el contexto futbolístico, la exposición internacional y la posibilidad de disputar torneos continentales. En ese sentido, no se descartan alternativas fuera de Sudamérica, incluyendo mercados emergentes que suelen ofrecer contratos muy competitivos.

Lo cierto es que Sebastián Villa se encuentra ante una decisión clave. Independiente Rivadavia sabe que retenerlo será difícil y ya evalúa escenarios para capitalizar su salida. Los clubes interesados, por su parte, miden tiempos y cifras en una negociación que promete extenderse. Mientras tanto, el extremo colombiano continúa entrenándose con normalidad, consciente de que su próximo paso puede marcar el rumbo de los años venideros.

La historia está en pleno desarrollo. Con ofertas sobre la mesa, declaraciones oficiales y varios gigantes atentos, el caso Villa se perfila como una de las grandes novelas del fútbol sudamericano rumbo a 2026, un capítulo donde talento, mercado y expectativas se cruzan en cada movimiento.