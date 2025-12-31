Sebastián Villa y sus opciones de salida: Eso se sabe

El futuro de Sebastián Villa vuelve a estar en el centro del mercado sudamericano. Tras un año de resurgir futbolístico en Argentina, el colombiano aparece en el radar de varios clubes importantes, mientras Independiente Rivadavia empieza a tomar decisiones clave de cara a 2026.

Santos ofertó fuerte, pero Rivadavia dijo no

Aunque todavía no hay una definición sobre su próximo destino, ya se conoció que una de las ofertas más concretas llegó desde Brasil. Según reveló el periodista Felipe Sierra, Santos presentó una propuesta formal por Sebastián Villa, buscando quedarse con el volante ofensivo.

El club brasileño habría puesto sobre la mesa 5 millones de euros, cifra que fue rechazada por Independiente Rivadavia. Posteriormente, la dirigencia del equipo argentino respondió con una contraoferta cercana a los 7 millones de euros, monto que hasta ahora no ha sido aceptado. Además de Santos, Flamengo también ha sido vinculado al nombre del colombiano, aunque sin avances significativos.

El presidente confirmó más propuestas y una salida probable

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, confirmó en diálogo con 990 Sport que existen varias ofertas por Sebastián Villa y que el club se encuentra evaluando cuál es la mejor opción tanto en lo deportivo como en lo económico.

“Hay ofertas por el jugador y conversaciones avanzadas. Sabíamos que se iba a ir porque era el compromiso entre las partes, pese a que tiene contrato hasta 2027. A él le conviene salir y al club también”, explicó el dirigente, dejando claro que la salida del colombiano es una posibilidad muy real.

Sobre un eventual interés de River Plate, Vila prefirió manejar el tema con cautela, aunque no lo descartó: “Hay varios clubes, pero por confidencialidad debemos manejarlo con discreción para que las operaciones puedan cerrarse”.

Todo apunta a que Sebastián Villa no continuará en Independiente Rivadavia en 2026. Con ofertas ya rechazadas y otras aún en evaluación, el colombiano analiza con calma el siguiente paso de su carrera, respaldado por una temporada sólida en la que disputó 60 partidos, marcó 10 goles y entregó 16 asistencias. Su salida parece cuestión de tiempo; la incógnita ahora es cuál será el club que logre convencer a todas las partes.