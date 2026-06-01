En las últimas horas, ha surgido el rumor de que Boca Juniors de Argentina, uno de los clubes más grandes del continente americano, estaría interesado en contratar a un arquero colombiano que milita en suelo extranjero.

Lea también Toman drástica decisión en Boca Juniors: triste final está cantado

El arquero que ficharía Boca

Se trata de Álvaro Montero, quien viste los colores de Vélez, también de Argentina, y que estará con la Selección Colombia en lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“Boca tiene en carpeta a Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez. Tiene 31 años”, señaló Sebastián Infanzón, periodista partidario del equipo azul y oro, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

¿Se concretará el fichaje?

Los próximos días o semanas serán más que importantes para conocer si esta posibilidad se termina haciendo real o no. De concretarse, sería un bombazo en el mercado de fichajes.



Y que se habla de Boca Juniors, en las últimas se conoció que Claudio Úbeda dejará su cargo como director técnico tras el fracaso de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante de esta parte del mundo.

Boca busca nuevo DT

“El ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca llegará a su fin el 30 de junio. Se llevó a cabo una reunión entre el DT y el Director Deportivo Marcelo Delgado, en la que le comunicaron oficialmente que no continuará al frente del equipo”, señaló TyC Sports.



“El mensaje que le transmitieron incluyó el agradecimiento de la institución por haberse hecho cargo del plantel en uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos tras la muerte de Miguel Russo, quien falleció durante su ciclo como entrenador del club. Ya hay varios estrategas ofrecidos para asumir el desafío”, añadió, entre otras cosas más.