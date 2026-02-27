Presidente de Santa Fe tomó decisión con Pablo Repetto tras la derrota con Nacional

Independiente Santa Fe inició una nueva temporada deportiva en el Fútbol Profesional Colombiano y lo hizo de la mano del estratega uruguayo, Pablo Repetto. Sin embargo este camino ha estado marcado por irregulares resultados en la Liga Betplay.

El cuadro 'cardenal' se encuentra en este momento afuera de los ocho mejores de la competencia y cuenta con tan solo dos victorias a lo largo de nueve jornadas disputadas, lo que hace que los hinchas se comiencen a cuestionar sobre la continuidad de Pablo Repetto en el cargo de director técnico, a lo cual respondió Eduardo Méndez de manera contundente.

Pablo Repetto se queda en Santa Fe

Santa Fe no hizo respetar su condición de local en el Estadio El Campín contra Atlético Nacional y terminó cediendo los tres puntos de la victoria al perder por un marcador de 1-2 que estuvo protagonizado por Alfredo Morelos.

El equipo comandado por Pablo Repetto sigue sin encontrar el camino de la victoria en la Liga Betplay y, aunque ganó la Superliga a inicio del presente año, su participación en la siguiente fase de la competencia empieza a preocupar, al igual que en la Copa Libertadores.

Es por ello que Eduardo Méndez tomó la vocería con respecto a esta situación y le mostró su completo respaldo al entrenador uruguayo, recalcando que se mantendría al mando del equipo porque está consciente de sus capacidades para dirigir y que lo único que lo sacaría sería una serie de resultados negativos que sean muy notorios.

"Hemos sido claros. El técnico se trajo por capaz, lo único que lo sacaría sería un fracaso con resultados que se vieran a leguas, pero la relación con el técnico hoy, con los jugadores y la parte administrativa, es buena, es un familia que no quiere quedar huérfano de nadie. El profesor es el papá que forma parte en la parte deportiva, yo formo parte de la administrativa, pero todos trabajamos mancomunadamente, entonces hay que tener mucho cuidado".

¿Cuándo será el próximo partido de Pablo Repetto dirigiendo a Santa Fe?

Santa Fe tendrá una larga jornada de descanso y readaptación tras el duelo ante el 'verde paisa', y regresará a la acción para el compromiso que se llevará a cabo contra Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro. El duelo de la fecha 10 se jugará el jueves 5 de marzo sobre las 16:00 hora local.