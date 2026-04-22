La salida de Alejandro Restrepo de Deportivo Independiente Medellín tomó por sorpresa al entorno del club, especialmente por producirse apenas un día después de un resultado positivo en Valledupar. Sin embargo, el presidente de la institución, Daniel Ossa Giraldo, explicó que la decisión venía analizándose desde semanas atrás y que se dio tras un acuerdo entre ambas partes.

Presidente del Medellín explicó sorpresiva salida de Alejandro Restrepo: “se hacía necesario”

Lea también Falcao iría al Mundial 2026 con Colombia: el cargo especial que tendría en la Selección

El directivo reconoció que desde afuera la noticia pudo parecer inesperada, pero internamente ya existían conversaciones con el entrenador: “Digamos que parece repentino que un día después de haber sacado ese resultado tan importante en Valledupar, donde el equipo demostró muchísimas ganas con un hombre menos, pero lo veníamos conversando un poco con el profe. Ya habían habido momentos difíciles en este semestre y ya era algo que en cualquier momento podía suceder”, afirmó.

Restrepo deja el cargo luego de una campaña irregular en la Liga BetPlay, donde el equipo marcha en la parte baja de la tabla, además de un inicio complejo en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Para Ossa Giraldo, el momento obligaba a actuar de inmediato, pensando en el calendario que se aproxima para el equipo rojo: “Para nosotros se hacía necesario hacerlo de una vez. Vienen cinco partidos en el Atanasio que van a ser muy importantes y queremos tener la tranquilidad de afrontar esos partidos”, señaló.

Daniel Ossa reveló por qué Medellín apartó a Alejandro Restrepo como técnico del DIM

Lea también Fredy Hurtado reveló la clave mental de Colombia Sub-17 para ser campeón Sudamericano

El presidente también destacó la forma cordial en la que se manejó la salida del técnico antioqueño, resaltando sus condiciones humanas y profesionales: “Hablamos con el profe de una manera muy tranquila, muy calmada. Cada uno tuvo sus posturas. Miramos y creo que estábamos al frente de un gran ser humano, lo que es, y hay que destacar que a veces es difícil en este tipo de cargos encontrar una persona tan cercana, tan dispuesta, y así fue la salida también”.

Finalmente, insistió en que la decisión buscó bajar tensiones dentro y fuera del club. “Así como entró el profe de una manera muy buena, así también fue su salida. Decidimos de una vez desatomizar un poquito la situación y todo el entorno que estaba”.