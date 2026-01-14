Ancelotti y Brasil eligieron sede de concentración para el Mundial de 2026

La selección brasileña de fútbol montará su 'cuartel' para el Mundial de 2026 en el hotel The Ridge de Basking Ridge, localidad en el estado de Nueva Jersey (EE.UU.), y se entrenará durante la fase de grupos en Columbia Park, centro de entrenamiento del club New York Red Bulls en la vecina ciudad de Morristown.

Los lugares de hospedaje y de entrenamiento de la Canarinha en la fase de grupos del Mundial, ambos en Nueva Jersey, fueron definidos este miércoles por la FIFA a petición de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), informó la entidad.

La CBF destacó en un comunicado las instalaciones de última generación del Columbia Park, que, aseguró, cuentan con áreas de entrenamiento modernas, gimnasio, vestuarios y oficinas administrativas con diseños sustentables y accesibilidad.

La Confederación agregó que el centro de entrenamientos es sometido actualmente a obras de ampliación de las estructuras y de modernización de las instalaciones y equipos.

La CBF dijo igualmente que escogió el hotel The Ridge como lugar de hospedaje por ofrecer privacidad, comodidad y seguridad a poca distancia de los lugares en los que realizará sus diferentes actividades en el Mundial.

Emparejado en el Grupo C de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil disputará sus tres partidos en la fase de grupos en ciudades estadounidenses.

El equipo comandado por el seleccionador italiano Carlo Ancelotti debutará en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York.

Seis días después se enfrentará a Haití en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, y el 24 de junio se medirá a Escocia en el Hard Rock Stadium, de Miami.

El tiempo de desplazamiento del hotel al lugar de entrenamientos es de 15 minutos, y de 30 minutos hasta el estadio en Nueva York en que disputará su primer partido.

Los lugares de hospedaje y entrenamiento fueron escogidos por miembros del Departamento de Selecciones de la CBF tras una serie de visitas en los últimos meses a hoteles y centros de entrenamiento en Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey.

"Desde que garantizamos la clasificación tomamos todos los cuidados para encontrar un lugar que pudiese ofrecer la estructura necesaria de entrenamiento, con privacidad, modernidad y comodidad. El centro de entrenamiento del RB New York (New York Red Bulls) es el escenario perfecto para recibirnos", afirmó el coordinador general de selecciones de Brasil, Rodrigo Caetano.

Según la CBF, el Columbia Park fue precisamente el centro de entrenamientos más demandado por las selecciones que disputarán el Mundial.