Primer problema para Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

El sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 estableció que Millonarios y Atlético Nacional se tendrán que enfrentar en uno de los cruces buscando un boleto a la fase de grupos de la competencia internacional.

El equipo ‘embajador’ tendrá un gran reto el próximo 3 de marzo, cuando visite el Estadio Atanasio Girardot para enfrentar al cuadro ‘verdolaga’, reciente campeón de la Copa BetPlay 2025, compromiso que dejará a un grande del fútbol colombiano fuera del torneo continental, pues se juega a partido único con eliminación directa.

Molestia en Millonarios tras conocer el rival en la Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres tendrá que jugar en condición de visitante al tener una posición inferior que Nacional en el último ranking publicado por la Conmebol, una clara desventaja para Millonarios, pero que bien ha ganado el equipo verde de Antioquia ante esa regla que dicta la competencia de definir el clasificado con un partido único.

Pues bien, a esa condición de visitante se le suma el factor económico que perderá Millonarios en este partido, pues si se jugaba en el Estadio El Campín hubiera generado buena cantidad de ingresos por concepto de taquilla, ganando solo 25.000 dólares que la Conmebol ofrece a los equipos que jueguen de visitante en esta fase previa del torneo, así lo confirmaron en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio.

Se prevé que Nacional no permita hinchas visitantes para el duelo ante Millonarios

De acuerdo con información del periodista Juan Felipe Cadavid, Atlético Nacional podría pagar una cifra de 2.000 dólares a la Conmebol para pagar una sanción que les genera no darle boletería a la hinchada visitante, recordando que la Conmebol exige a los clubes que participen en sus competencias y que jueguen de local a brindar 2.000 boletas a los aficionados del equipo rival.

Pues bien, los 2.000 dólares no representan un alto gasto para el equipo ‘verdolaga’ y dejaría a Millonarios sin apoyo de su hinchada en el Estadio Atanasio Girardot, recordando que desde agosto de 2012 este partido no se juega con aficionados azules en las graderías, una decisión que según parece obedecer a temas de seguridad, economía y logística.