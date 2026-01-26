Anticipan el futuro de Luis Javier Suárez: “Jugará en un grande”

Sin duda alguna, uno de los mejores jugadores en este momento del fútbol colombiano es Luis Javier Suárez. El delantero se ha afianzado en el Sporting de Lisboa a punta de goles y en la Selección Colombia se ganó el puesto en los últimos juegos de las Eliminatorias y espera ser el inicialista en el Mundial de 2026. Por su momento dulce, debería ser titular.

Con 31 partidos disputados en el Sporting Lisboa desde que llegó al club y contando competencias como la Primeira Liga de Portugal, la Copa de Portugal, la Supercopa portuguesa y la UEFA Champions League, ya acumula 24 goles, llegando a las mismas cifras que Viktor Gyökeres en este punto de la temporada pasada cuando el sueco era demoledor en el equipo lisboeta.

Aunque la carrera de Luis Javier Suárez ha sido en su mayoría en Europa, no ha contado con la suerte deseada de jugar en clubes de gran prestigio, más allá del Olympique de Marsella en Francia donde no le fue muy bien y ahora en el Sporting de Lisboa con dos clubes representativos en ambas ligas.

En Almería se destacó marcando 41 goles en 79 partidos disputados y estas estadísticas fueron determinantes para llevarlo a cambiar de aires a un mejor equipo y más competitivo en Europa. No obstante, no tiene techo y Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores reveló el presagio del cuadro ‘almeriensista’.

EL PRESAGIO DEL ALMERÍA QUE ANTICIPA EL FUTURO DE LUIS SUÁREZ

Carlos Antonio Vélez inició hablando sobre los números goleadores de Luis Javier Suárez que ya destaca hasta el punto de igualar a Viktor Gyökeres con 24 goles, misma cantidad en mitad de temporada que tuvo el sueco, “en el mismo tiempo y misma época tienen los mismos goles. Son 24, no 22. 31 partidos para Luis, 24 goles, Gyökeres, 26 partidos, 24 goles. A esta misma altura tienen misma cantidad”.

Posteriormente, indicó que el Almería, anterior equipo de Luis Javier Suárez y que fue determinante para catapultarlo al Sporting Lisboa predijo el futuro del samario por una declaración del director deportivo del cuadro español, “asegura, ‘no se enamore mucho, ese jugador va a terminar jugando en una liga importante y en un equipó mucho más importante’. Se los están advirtiendo desde España. El que se los vendió, Almería. Esa declaración la leí esta mañana”.

Luis Javier Suárez espera llegar con esta misma racha para afrontar el Mundial para ser titular en la Selección Colombia. Si está en buena forma, seguro el seleccionado colombiano podría llegar lejos en la cita orbital.

Con esta predicción del Almería, habrá que esperar qué ofertas puedan llegar a final de la temporada para el Sporting Lisboa y para Luis Javier Suárez. El delantero seguramente tendrá propuestas en las ligas más importantes de Europa. Por ahora no ha habido ninguna opción de cambiar de equipo a mitad de la temporada.

Dependiendo del buen Mundial y de que siga con estos números, el futuro de Luis Javier Suárez podría estar en una mejor liga que la portuguesa y en un club de mayor prestigio. Ya estuvo en Olympique de Marsella que hubiese podido ser una gran oportunidad, pero no la aprovechó.