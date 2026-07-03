Primer técnico que le dice 'no' a remplazar a Bielsa en Uruguay

La Selección Uruguay sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Marcelo Bielsa, pero ya recibió la primera respuesta negativa. Guillermo Almada descartó este viernes cualquier posibilidad de asumir el cargo y dejó claro que su presente está completamente ligado al América de México.

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Guillermo Almada descartó dirigir a la Selección Uruguay

El entrenador uruguayo fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de las Águilas y, durante la rueda de prensa, se refirió a los rumores que lo vinculaban con la Celeste. "Mi realidad es el América, estoy sumergido en esto, no me voy a guiar por trascendidos de prensa", afirmó.

Almada reconoció que dirigir a la selección de su país sería un orgullo, aunque dejó claro que no es una opción en este momento. "Es una alegría que una selección tan grande como Uruguay piense en nosotros, pero hoy solo pienso en el América, que es un proyecto tan grande que no hay espacio para pensar en otra cosa", aseguró.

El estratega insistió en que toda su atención está puesta en el club mexicano. "Aunque sería un orgullo ser tomado en cuenta, no hay cabeza para pensar en otra cosa que no sea este proyecto que tenemos con el América", añadió.

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La vacante en el banquillo uruguayo quedó abierta luego de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El bajo rendimiento del equipo terminó provocando la salida de Marcelo Bielsa, cuyo proceso finalizó antes de lo esperado.

Durante su presentación, Almada también elogió el rendimiento de México en el Mundial y destacó el nivel que ha mostrado el conjunto dirigido por Javier Aguirre. "Solo tengo palabras de elogio. Nos hace sentir orgullosos a los que formamos parte del fútbol mexicano", comentó.

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El técnico también reveló que, tras su paso por el Real Oviedo de España, recibió varias ofertas para continuar en Europa, aunque decidió aceptar la propuesta del América. "Cuando llegó el América ni lo pensamos, es una ocasión que se te presenta una vez en la vida", explicó.

Mientras tanto, la Asociación Uruguaya de Fútbol deberá continuar la búsqueda del reemplazante de Bielsa. Con la negativa de Guillermo Almada, la dirigencia tendrá que explorar nuevas alternativas para iniciar un nuevo proceso de cara al próximo ciclo internacional.