¿Cuándo es el sorteo de los octavos de Libertadores y playoff de Sudamericana?

Por estos días, como bien se sabe, se llevan a cabo las últimas jornadas de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores de América como de la Copa Conmebol Sudamericana.

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Tolima, a octavos de Libertadores

Este martes 26 de mayo, por ejemplo, tres equipos colombianos tuvieron acción en ambos torneos. Dos de ellos siguen vivos y verán fútbol en el segundo semestre del presente año.



Deportes Tolima jugará los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Fue el único equipo del fútbol profesional colombiano que avanzó hasta esta importante ronda del certamen.

Dim, al repechaje de Sudamericana

Deportivo Independiente Medellín, por poco, juega también los octavos de final de la Copa Libertadores, pero tras perder con Estudiantes de La Plata, jugará el repechaje de la Copa Sudamericana.



El repechaje, el poderoso de la montaña lo jugará ante un equipo que terminó segundo en la fase de grupos de la misma Sudamericana. Millonarios FC de Bogotá, por su parte, quedó eliminado en la zona de grupos del torneo en cuestión.

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Fecha de los sorteos

Pero ya que se habla de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y del repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana, muchos se preguntan por la fecha de los sorteos. Pues bien, los sorteos se llevarán a cabo este viernes 29 de mayo.



“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol informó que el Sorteo de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores 2026 y la CONMEBOL Sudamericana 2026 se llevará a cabo el viernes 29 de mayo a las 12:00 (hora de Paraguay), en la sede de la CONMEBOL, en la ciudad de Luque-Paraguay”, señaló la Conmebol.





