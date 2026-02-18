Primera decisión en Santa Fe tras la derrota ante Jaguares

La temporada deportiva para Independiente Santa Fe no empezó como se esperaba, ya que a pesar de haberse coronado campeón de la Superliga Betplay frente a Junior de Barranquilla y llevar a cabo una importante reestructuración en la plantilla de jugadores, el equipo comandado por Pablo Repetto todavía no encuentra el camino de la victoria en el torneo local.

El cuadro 'cardenal' hizo significativos cambios antes de iniciar el semestre de apertura, incluyendo el cambio de cuerpo técnico que ahora maneja Pablo Repetto. Aún así, los resultados no se han dado con el pasar de los partidos, suma solo una victoria a lo largo de seis partidos y dos derrotas, lo que preocupa para lo que pueda llegar a ser la Copa Libertadores y por lo cual el uruguayo habría confirmado inesperada decisión para reivindicarse en cuanto a victorias.

Repetto confirmó que todavía faltan 2 fichajes en Santa Fe

Pablo Repetto ya lleva seis partidos jugados en la Liga Betplay con Santa Fe en los cuales ha visto la derrota en dos ocasiones, de manera consecutiva, la más reciente con un marcador de 3-1 justamente en el marco de la fecha 7 contra Jaguares en condición de visitante.

Este duelo en Montería dejó mucho que pensar del cargo del estratega uruguayo, con quien se tenían expectativas bastante altas, pero la verdad es que su rendimiento en la liga local empieza a causar preocupación para lo que será el regreso del club a la disputa por la 'Gloria Eterna'.

Repetto hizo su respectivo análisis de la derrota ante Jaguares, destacó principalmente los errores defensivos que se cometieron a lo largo de los 90 minutos y que les termina cobrando los tres goles en contra, pero también dejó una noticia alentadora con la que busca persuadir y darle un mensaje de aliento a los fanáticos, ya que confirmó que Santa Fe no ha cerrado el mercado de fichajes para la Copa Libertadores y que ya hay conversaciones adelantadas con dos jugadores.

“Tuvimos grandes errores defensivos en momentos cruciales del partido, un gol en contra cuando habíamos comenzado el segundo tiempo y cuando habíamos implementado o tratado de implementar el plan B. Sí, faltan dos cupos que tenemos, estamos evaluando las opciones, hay algunos jugadores que están avanzados, esperaremos estos dos días, para mirar si se puede completar el grupo de 25 jugadores”.

Santa Fe jugó el partido desde que llegó Repetto

El experimentado estratega uruguayo empieza a poner en duda el voto de confianza que le dio la directiva del club bogotano y los hinchas. Repetto no pudo contener la frustración y dio a conocer que este había sido uno de sus peores partidos y tratará de que no vuelva a suceder.

“Un equipo no puede ganar si no es sólido defensivamente y fue el peor partido que hicimos desde que estoy acá. Me duele y no me voy conforme. Toca arreglar muchas cosas porque este no es el camino que queremos. Tratamos de implementar el plan B, pero llegó el segundo gol y eso generó ansiedad, más nerviosismo. Este es el peor rendimiento del equipo, pero hay que tratar de que no vuelva a suceder”.