Problema para Luis Suárez en momento clave de la temporada

Sin duda, Luis Javier Suárez vive una buena temporada en el Sporting de Portugal, pero lo cierto es que en los últimos compromisos el colombiano no ha demostrado un buen nivel y el Sporting vive un momento más que clave en la temporada.

Suárez, máximo goleador de la Liga con 24 goles, fue uno de los que comenzó en el banquillo ante el ya descendido AVS, que logró mantener a raya al Sporting a pesar del dominio de los visitantes.

El tanto de los lisboetas no llegó hasta los primeros instantes de la segunda mitad, obra de Rafael Nel, quien aprovechó un despeje incompleto del también colombiano Cristian Devenish y envió al fondo de la red el centro del griego Vagiannidis.

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La ventaja se mantuvo hasta el minuto 66, cuando el AVS empató gracias a un penalti transformado por el brasileño Pedro Lima.

Luis Suárez saltó al césped en el minuto 57, pero se quedó sin marcar por octava vez consecutiva, seis con el club y las otras dos con la selección de Colombia.

A tres jornadas del final, el Sporting, que aún tiene un partido pendiente, se queda atrás en la clasificación, donde ocupa el tercer puesto con 72 puntos, a tres del Benfica y a 10 del líder, el Oporto.

Suárez, la carta de Lorenzo en el Mundial

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La Selección Colombia comienza a perfilar sus nombres clave de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y entre ellos emerge con fuerza el delantero Luis Javier Suárez, un atacante que ha sabido abrirse camino en el fútbol internacional y que hoy se perfila como una pieza determinante en el frente de ataque.

Con experiencia en el fútbol europeo y una evolución constante en su juego, Suárez llega a este nuevo ciclo mundialista en plena madurez deportiva. Su capacidad para moverse dentro del área, su potencia física y su olfato goleador lo convierten en una opción confiable para liderar la ofensiva del equipo cafetero.