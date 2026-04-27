El reconocido mediocampista ofensivo Xavi Simons, que milita en Tottenham Hotspur Football Club de la Premier League de Inglaterra, sufrió una dura lesión y la noticia le da la vuelta al planeta.



Simons se rompió los ligamentos cruzados y por esto se perderá lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Xavi se queda sin Mundial

Xavi, que tuvo formación en FC Barcelona de España, estaba casi que fijo en la convocatoria de Países Bajos para la máxima fiesta del deporte rey. Es, sin lugar a dudas, una baja enorme para el combinado neerlandés.



Tras la horrible lesión, como era de esperarse, el jugador se pronunció y lo hizo de una manera conmovedora. Las palabras de Xavi Simons tomaron fuerza a través de las diferentes redes sociales.

Lea también Figura de Brasil se perdería el Mundial 2026: devastadora noticia desde España

Palabras del jugador

“Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto y solo estoy tratando de procesarlo. Honestamente, estoy destrozado. Nada de esto tiene sentido”, empezó manifestando Xavi.



“Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la capacidad de hacerlo me ha sido arrebatada… junto con la Copa del Mundo. Representar a mi país este verano… simplemente desaparecido. Tomará tiempo encontrar paz con esto, pero continuaré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo duda de que juntos ganaremos esta batalla”, añadió.

“Paciencia conmigo”

“Recorreré este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resiliencia, con creencia, mientras cuento los días para volver a salir ahí. Ten paciencia conmigo. COYS”, sentenció el jugador de apenas 23 años.



Se espera que el jugador se pueda recuperar de la manera posible. Sus compañeros de equipo se han pronunciado y le han enviado la mejor de las energías, así como los mismos hinchas del Tottenham Hotspur.