Problemas internos en River Plate tras a penas 1 partido de Coudet

La salida de Marcelo Gallardo del cargo como director técnico de River Plate fue un duro golpe de asimilar, pero al parecer fue necesario, ya que en su primer partido bajo el mando de Coudet sumó una nueva victoria en la competencia local.

El inicio del ciclo de Eduardo Coudet al frente del cuadro 'millonario0 comenzó con un triunfo importante por un marcador de 2-1 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido intenso que marcó el estreno oficial del técnico argentino, pero también un momento de preocupación tras la revelación de quién toma las decisiones dentro de la plantilla.

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Los jugadores toman las decisiones en River Plate

El encuentro generaba expectativa porque significaba el comienzo de una nueva etapa para River. Tras un arranque irregular en el campeonato, la dirigencia apostó por Coudet para intentar reencaminar el rumbo del equipo. El debut no fue sencillo, el Millonario tuvo que trabajar mucho para quedarse con los tres puntos en un duelo cargado de tensión, polémicas arbitrales y momentos de alto dramatismo.

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, apareció Gonzalo Montiel. El lateral convirtió un penal en los minutos finales y selló el 2-1 definitivo para el conjunto millonario, desatando el festejo del banco visitante y de los hinchas que acompañaron al equipo en Parque Patricios.

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Sin embargo, un par de minutos previos al gol de Montiel desde el punto blanco, ocurrió un hecho poco usual y es que Juan Fernando Quintero ingresó desde el banquillo técnico para ejecutar un penal sobre el minuto 71, el cual fue atajado por Hernán Galindez.

Tras esta polémica decisión el nuevo entrenador del cuadro 'millonario' "se lavó las manos" diciendo que los jugadores son quienes toman esta clase de decisiones y que él no había tenido nada que ver, situación preocupante ya que mostró falta de autoridad que le podría salir caro más adelante.

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Próximo partido de Coudet y Quintero en River Plate

El siguiente reto del estratega argentino será en el marco de la fecha 11 de la liga local cuando reciba en el Estadio Monumental a Sarmiento. Este encuentro se llevará a cabo el domingo 15 de marzo sobre lasa 17:45 hora Colombia.