Roger Martínez celebró en Arabia Saudita, pero recibió una infortunada sanción

Quedan tres meses para que se juegue el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y, entre las opciones de Néstor Lorenzo podría aparecer nada más ni nada menos que la figura de Roger Beyker Martínez que viene dando de qué hablar con su experiencia en Arabia Saudita.

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En una liga de grandes figuras como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema, Kingsley Coman, Alexandre Lacazette, entre otros jugadores, Roger Martínez también se ha afianzado como uno de los fichajes más importantes en el Al-Taawoun FC.

El Al-Taawoun FC pelea por meterse en las primeras posiciones. El equipo de Roger Martínez es quinto con 45 puntos, pero está lejos de los tres clubes que luchan por el título con una diferencia de 15 unidades. Roger ha sido uno de los goleadores con 20 goles en 25 partidos disputados en esta temporada.

De hecho, en el partido pasado, el cartagenero marcó un golazo con un remate de larga distancia que permitió empatar el compromiso contra el Neom FC de Alexandre Lacazette. Ese tanto mantiene al Al-Taawoun FC en esa pelea por llegar lejos en la Saudí Pro League, pero se confirmó una mala noticia para el colombiano.

SANCIÓN PARA ROGER MARTÍNEZ EN UN MOMENTO CLAVE DE ROGER MARTÍNEZ

Infortunadamente, ese golazo de Roger Martínez no fue suficiente para pelear por los tres puntos. Pues, el Neom marcó el segundo rápidamente y de manera agónica hubo un gol del Al-Taawoun FC para el empate a dos tantos.

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A los 45 minutos, antes de terminar el primer tiempo del compromiso por la liga saudí, Roger Martínez recibió una tarjeta amarilla que se traduce en una sanción por haber llegado al límite de amonestaciones en el campeonato. Bajo ese panorama, Roger no podrá estar en el próximo partido del Al-Taawoun FC.

Esto significa que Roger Martínez no podrá estar en un duelo clave, nada más ni nada menos que con el Al Hilal de Karim Benzema, y el equipo más laureado de la liga de Arabia Saudita. Al-Taawoun FC tendrá que buscar alternativas en el frente de ataque para suplir a un referente goleador con 20 goles en 25 partidos ligueros.

Con estos números, Roger sigue deslumbrando en Arabia Saudita a la espera de las decisiones que pueda tomar Néstor Lorenzo con una posible convocatoria. El cartagenero ha dado de qué hablar con sus cifras y espera la oportunidad de la Selección Colombia para disputar el Mundial.

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Sus números, en una liga no tan destacada como las europeas es una de las mejores para un jugador colombiano contando a Luis Javier Suárez y a Luis Fernando Díaz.