Tranquilidad en la Selección Colombia: Yerry Mina desmintió lesión

Durante los últimos días, las alarmas de la Selección Colombia se prendieron por una presunta lesión de Yerry Mina, uno de los jugadores de confianza de Néstor Lorenzo y que, según rumores, se podría perder la Copa del Mundo por un problema crónico de rodilla.

El encargado de prender las alarmas del entorno de la Selección Colombia fue Fabio Pisacane, entrenador del Cagliari, quien en días anteriores aseguró que el defensa central no estaba disponible para el cuadro italiano por un problema físico que tendría desde hace varios meses.

“Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses; tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado”, afirmó el entrenador en días anteriores sobre el estado de salud de Yerry Mina.

Yerry Mina desmintió su lesión

Tras los rumores conocidos, Yerry Mina se encargó de desmentir las declaraciones del entrenador y aseguró que se encuentra en óptimas condiciones para jugar el Mundial y espera ser convocado por el Cagliari para lo que será su próximo juego contra el Lecce, el próximo lunes.

“Gracias a Dios estoy bien y listo para el próximo partido. La ausencia en el último partido fue porque venía con una serie de partidos en el torneo y decidimos junto al entrenador y cuerpo técnico que no jugara. Él fue el que se me acercó y me dijo que estuviera tranquilo para el juego contra la Roma”, aseguró Yerry Mina en entrevista con Jaime Dinas.

Por otro lado, el defensa central de la selección Colombia dejó claro cuándo fue la última vez que estuvo alejado de una convocatoria en su club por algún problema físico y descartó cirugías de menisco o ligamento, lo que da un parte de tranquilidad al cuerpo técnico del combinado nacional.

“Creo que fue en el juego contra Udinese por un problema en la pantorrilla, pero fue una molestia de una semana. Hace mucho y espero seguir, así como vengo, porque es un año muy importante para mí (…) En mi carrera no he tenido intervenciones en el ligamento o en los meniscos. Espero tener una larga carrera y estar sano”, finalizó el nacido en Guachené.

Yerry Mina podría ser convocado a la Selección Colombia en marzo

Ante las afirmaciones, Yerry Mina estaría habilitado para que el cuerpo técnico de la Selección Colombia lo pueda llamar para los juegos contra Croacia y Francia en Estados Unidos, y los cuales ayudarán al combinado nacional a preparar lo que será el Mundial.