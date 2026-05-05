Problemas para Kevin Viveros en Brasil por sanción en el Brasileirao

Kevin Viveros es uno de los delanteros colombianos que más ha destacado en el fútbol brasileño desde que aterrizó a finales de la temporada 2025 a Paranaense, por lo que cuando este jugador no está dentro del terreno de juego hay preocupación por parte de los hinchas y el respectivo cuerpo técnico.

Esta situación se evidenciará justamente en el marco de la fecha 15 cuando no esté presente con su equipo en la visita a Vasco da Gama, ya que tendrá que cumplir una sanción impuesta por el reglamento del Brasileirao.

Kevin Viveros se queda por fuera de Paranaense para enfrentar a Vasco da Gama

El Brasileirao sigue avanzando de la mejor manera y ya está llegando a la mitad del calendario, por lo que cada vez es más importante ir sumando de a tres unidades para ir definiendo al campeón, los puestos de competencia internacional, pero también los de la zona del descenso.

Paranaense es justamente uno de los equipos que está en la parte alta de la tabla de posiciones luchando por un cupo para la Copa Libertadores. Sin embargo tendría complicaciones para la siguiente jornada del Brasileirao, ya que perdería a su goleador.

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Kevin Viveros se ganó un puesto indiscutible en la titular de Paranaense gracias a la gran cantidad de goles que viene marcando desde que arribó al club y que ayudó a que ascendiera en la presente temporada al Brasileirao.

Es por ello que será un duro golpe no tenerlo en la jornada 15 en su visita a Vasco da Gama, ya que recibió su tercera tarjeta amarilla en el campeonato durante el empate sin goles ante Gremio y por lo que el respectivo reglamento lo obligaría a cumplir con la sanción de una fecha.

¿Cuándo será el partido entre Paranaense vs Vasco da Gama?

Este duelo estará colmado de colombianos en ambas escuadras y se llevará a cabo en el Estadio São Januário, casa del equipo de Carlos Gómez, Cuesta y Marino Hinestroza, el domingo 10 de mayo sobre las 18:30 hora Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Kevin Viveros en su paso por Paranaense?

El delantero llegó al fútbol de Brasil para jugar con Paranaense en el cierre de la temporada 2025 tras su paso por Atlético Nacional. Desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar en ambas divisiones, sumando 42 partidos, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con 19 goles y 3 asistencias.