Santa Fe debe aprovechar la Copa Libertadores: la ventaja para las siguientes dos fechas

Tras el 2025, Independiente Santa Fe se ganó la posibilidad de jugar la Copa Libertadores gracias al título en el primer semestre ante el Deportivo Independiente Medellín. Sin embargo, el torneo internacional que han hecho en esta primera ronda en la fase de grupos no ha sido para nada buena.

El debut fue un empate contra Peñarol que ya estaba con dificultades en la liga de Uruguay y que no ofreció un buen rendimiento en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Aunque los bogotanos tenían el trámite del juego controlado por el gol de Emanuel Olivera, Matías Arezo empató, tal vez en la única jugada de los charrúas.

Luego, en las siguientes dos jornadas para terminar la primera ronda de la fase de grupos, Santa Fe perdió contra Corinthians en Brasil, y, posteriormente, cayó en Argentina frente a Platense con un 2-1. Llegará la revancha del equipo bogotano que tendrá que ganar los nueve puntos en lo que resta de la competencia.

LA VENTAJA QUE TENDRÍA QUE APROVECHAR SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES

Ganar los nueve puntos que quedan en disputa acercaría a los cardenales al objetivo de sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores. Pablo Repetto tendrá que demostrar los argumentos que lo han hecho clasificar a los Play-Offs de la Liga BetPlay, pero ahora deberá hacerlo en el certamen internacional.

Santa Fe cuenta con una ventaja importante que tiene que aprovechar. Se trata de disputar los próximos dos partidos de la Copa Libertadores en condición de local. Primero deberá recibir a Corinthians el miércoles 6 de mayo y después se medirá con Platense en Bogotá.

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Además, Corinthians ya parece cómodo en la parte alta de la clasificación tras ganar los primeros tres partidos, y Fernando Diniz podría cuidar algunas fichas, dado que el elenco paulista no la pasa para nada bien en el Brasileirao en posiciones cercanas al descenso.

Contra Platense tampoco será fácil, pues, la primera victoria del ‘Calamar’ en torneos internacionales fue nada más ni nada menos que en condición de visitante cuando jugaron contra Peñarol en Montevideo. No obstante, es de local que Santa Fe debe sacar los seis puntos que le restan para por lo menos aspirar a mantenerse en copas internacionales, ya sea en Libertadores o en Sudamericana.

SANTA FE CERRARÁ DE VISITANTE LA COPA LIBERTADORES

Aunque tendrá que aprovechar estos dos partidos en condición de local, Santa Fe cuenta con un problema para definir el certamen internacional. Se trata nada más ni nada menos que de visitar a Peñarol en Montevideo. En Bogotá perdieron la chance de sumar los primeros tres puntos y en tierras charrúas tendrán que sacar el marcador a su favor.

Peñarol sería un rival difícil en el camino, pero también dependerá de lo que pueda pasar con los siguientes partidos del ‘Carbonero’ que deberá visitar a Platense en Argentina, y posteriormente, tendrán que recibir a Corinthians antes de jugar en casa frente a Santa Fe.

¿SANTA FE BUSCARÁ CLASIFICAR A LA COPA SUDAMERICANA? EL OBJETIVO CLARO

Después de la derrota ante Platense, Franco Fagúndez, autor del gol de Santa Fe y el único que se animó a hacer un remate al arco en los 90 minutos indicó que no renuncian a la Copa Libertadores. El objetivo sigue siendo el mismo al que se plantearon cuando clasificaron a la máxima competencia internacional.

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En zona mixta le cuestionaron si hay que apuntarle ya a la Copa Sudamericana. Franco Fagúndez fue claro, “no, Sudamericana no. Estamos compitiendo en la Copa Libertadores y vamos con la mentalidad de que tenemos que meternos ahí. Nos quedan dos partidos de local y después contra Peñarol, nos queda ahí el decisivo. Así que nada, vamos a dejar la vida por meternos a los octavos de final”.

Sin duda alguna, la respuesta de uno de los mejores jugadores de Santa Fe en los últimos compromisos es contundente para sacar los nueve puntos que restan y estar en la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Nunca han pensado en la Copa Sudamericana y así encararán lo que queda.