Problemas para Luis Díaz en Bayern Múnich tras la llegada de un nuevo delantero

La Copa Mundial todavía no empieza, pero el mercado de fichajes en Europa se empieza a mover y uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza para el verano es el del mediocampista marroquí, Ismael Saibari.

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El jugador que milita actualmente en el PSV aparece en el radar del Bayern Munich como una de las alternativas para reforzar el frente de ataque y la zona ofensiva del equipo bávaro de cara a la próxima temporada, lo que podría generar preocupación alrededor de Luis Díaz.

Luis Díaz en problemas con el posible fichaje de Saibari

El Bayern busca darle un nuevo aire a la parte ofensiva para consolidar cada vez más su poderío a nivel nacional e internacional, tomando en cuenta que pasó una nueva temporada en la que no pudo conquistar la Champions League.

En medio del fortalecimiento deportiva, Saibari aparece como un futbolista ideal por su versatilidad, velocidad y capacidad para jugar como extremo, mediapunta o interior ofensivo. Además que, con apenas 28 años, el marroquí ha sido una de las figuras del PSV y ha despertado el interés de varios clubes importantes del continente.

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Sin embargo, esta situación también toma relevancia para Luis Díaz, porque el colombiano podría llegar a perder protagonismo. La posible incorporación de Saibari podría cambiar el panorama dentro de la plantilla.

Ambos futbolistas comparten características similares en ataque: desequilibrio, explosión en el uno contra uno y capacidad para romper líneas defensivas. Eso significaría una competencia directa por un lugar en el once titular.

Aunque Díaz ha demostrado su calidad en el Bayern durante la última temporada y se mantiene como uno de los extremos más desequilibrantes de la Bundesliga e incluso se podría llegar a decir que del mundo.

Estas fueron las cifras que dejó Luis Díaz en el título de la Bundesliga

Justamente en la fecha 30 y la cual fue la definitiva, Bayern Múnich firmó una victoria vibrante por 4-2 frente al VfB Stuttgart en un partido lleno de emociones, intensidad y momentos decisivos que reflejaron el poder ofensivo del conjunto bávaro en donde el colombiano se reportó con dos asistencias, lo que dejó una estadística bastante favorable para Díaz con: