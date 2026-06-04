Ecuador apaga las alarmas: esto se sabe de Enner Valencia para el Mundial

Quedan apenas siete días para que arranque el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Ecuador disputará su primer partido en el certamen el 14 de junio ante Costa de Marfil y ya empiezan a haber problemas que tendría Sebastián Beccacece por posibles bajas.

Se trata nada más ni nada menos que Enner Valencia que no estuvo en el partido amistoso frente a Arabia Saudita en el que Sebastián Beccacece tuvo que utilizar un equipo mixto con ausencias de grandes jugadores y uno de ellos fue Enner. El futbolista del Pachuca llega a este partido con grandes molestias que podrían complicar al seleccionado ecuatoriano.

El 14 de mayo, Enner Valencia tuvo que dejar el campo de juego tras un golpe en su pierna izquierda. Se tomó el posterior y, casi un mes después, el delantero está trabajando de manera diferenciada. No estuvo tampoco en el duelo ante Arabia Saudita y es duda ante Guatemala.

ASÍ ESTÁ ENNER VALENCIA ANTES DEL MUNDIAL

En estos momentos, Enner Valencia y Kevin Rodríguez son los jugadores que están en el departamento médico de la selección de Ecuador. Ambos han entrenado de manera diferenciada y serían dudas en el último partido de preparación frente a Guatemala.

Pero, afortunadamente, no por algo grave o por la lesión, sino que Sebastián Beccacece tendrá que resguardar al máximo artillero de la historia de la selección de Ecuador, dado que no ha sumado trabajos en los últimos días con el grupo. Enner Valencia entregó una buena noticia este jueves 4 de junio en la concentración.

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Mario Mendoza, periodista de KCH RADIO 90.9FM había dicho que los problemas musculares podrían ser determinantes de cara al partido contra Costa de Marfil del 14 de junio. De hecho, se habló de la posibilidad de que tuviera reemplazo en el debut con Jordy Caicedo como su reemplazante.

Afortunadamente, KCH RADIO 90.9FM indicó que este jueves, el goleador regresaba a los entrenamientos junto con todo el grupo. Enner Valencia podría ser titular ante Costa de Marfil si así lo considera Sebastián Beccacece.

La selección de Ecuador se ilusiona con la recuperación de Enner Valencia que disputará su último Mundial con la camisa del seleccionado ecuatoriano. Además, las lesiones en el último tiempo complican cada vez más al delantero que, de igual forma, no tendría problemas en el certamen mundialista.

ENNER VALENCIA TENDRÁ QUE BUSCAR EQUIPO TRAS EL MUNDIAL

Después de la cita orbital, la selección de Ecuador se despedirá de Enner Valencia que anunció su retiro del combinado nacional. Además, no está asegurada que siga en Pachuca y podría cambiar de rumbo. En México no estarían de acuerdo con darle continuidad en medio de una temporada en la que pasó por varias lesiones.

Bajo ese panorama, el goleador histórico tendría que buscar nuevos aires. Volver a Ecuador podría ser una alternativa, dado que su anhelo de jugar en Emelec sigue vigente y para el cuadro eléctrico sería un gran fichaje, especialmente tras jugar el Mundial.

Su futuro todavía es una incógnita y seguramente, se solucionaría una vez termine el Mundial. Afortunadamente podría estar en el debut ante Costa de Marfil, y en los duelos frente a Curazao y Alemania. Sin embargo, todo parece indicar que llegará sin regularidad de competencia, porque la idea sería no exponerlo en el partido contra Guatemala.