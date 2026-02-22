América perdió delantero que iba a llegar en 2026: firmó con gigante de Ecuador

Con el mercado de fichajes abierto en la Liga BetPlay 2026-I, América de Cali se armó con Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero, Yeison Guzmán y Daniel Valencia, delantero ecuatoriano que era una de las grandes prioridades.

A lo largo de las primeras fechas, David González, entrenador del América señaló la gran preocupación que había en el arranque liguero y para la Copa Sudamericana. Sin Rodrigo Holgado, Kevin Angulo y Yojan Garcés eran las únicas opciones en la delantera. González priorizó en fichar a un atacante y sonaron los nombres de José Neris y de Marcelo Pérez.

Se sabía que la prioridad era contratar a delanteros internacionales y se alcanzó a pensar que podía haber acuerdo con Neris, atacante uruguayo y Pérez, ariete paraguayo. Esas era las opciones y finalmente se decantaron por Daniel Valencia que no había estado en el radar, pero que ya le ha dado resultado con un gol.

JOSÉ NERIS YA TIENE NUEVO EQUIPO EN ECUADOR

En este mercado, José Neris era el gran objetivo para David González. El uruguayo tenía negociaciones avanzadas con América para salir de Colón de Santa Fe. Pese a que se habló de esas conversaciones adelantadas, no terminó llegando ni hubo acuerdo.

La novela no terminó ahí, pues, en reiteradas ocasiones se hablaba de que se activaban nuevamente las posibilidades. Con esa demora, se terminó descartando y llegó Daniel Valencia. Algo similar pasó con Marcelo Pérez que salió de Huracán y que firmó con Juventud las Piedras de Uruguay.

Bajo este panorama, y ante el descarte del fichaje de José Neris, el delantero uruguayo tuvo que buscar nuevo equipo. Según la información del periodista argentino, César Luis Merlo, Neris es nuevo jugador del Emelec de Guayaquil.

La salida de José Neris de Colón de Santa Fe ya parecía un hecho y se confirmó tras rescindir su contrato. Como agente libre llegó a Emelec firmando un vínculo de tres años. América perdió el fichaje de Neris que era uno de los grandes objetivos y ahora todo parece indicar que no irá más al mercado para fichar a otro delantero cuando se pensaba que querían ponerle competencia al ecuatoriano Daniel Valencia.

Las negociaciones con América siempre se enfriaron, y, curiosamente, en cuestión de pocos días se arregló todo con Emelec que tendrá a un nuevo delantero en busca de volver a competencias internacionales y para pelear por salir de la crisis de los últimos años.