Programación de la cuarta fecha del Sudamericano Femenino sub 20

El Sudamericano Femenino U20 sigue avanzando de la mejor manera y cada vez falta menos para que llegue a su fin la fase de grupos, lo que permitirá conocer a las selecciones que clasificarán a la siguiente instancia de la competencia y seguirán luchando por uno de los cuatro anhelados cupos al Mundial 2026.

Se aproxima la fecha 4 del Sudamericano, la penúltima de la fase de grupos del certamen, la cual contará con cuatro partidos de gran intensidad que comenzarán a partir del martes 10 de febrero y que podrán ir determinando a los primeros clasificados a la próxima ronda.

Programación fecha 4 del Sudamericano U20

Llegó a su fin la tercera jornada del Sudamericano con lluvia de goles en los duelos finales del Grupo B, en donde Argentina le anotó cuatro tantos a Perú y Ecuador no tuvo piedad de Bolivia, por lo que la terminó goleando con un marcador de 6-0.

Por el momento los líderes de ambos grupos terminan siendo Paraguay en el A con un total de cuatro unidades tras un empate y una victoria. Mientras que en el B lidera Brasil con un sólido invicto de dos triunfos que lo deja con seis unidades.

Sin embargo, todo puede llegar a cambiar en el marco de la cuarta jornada, la cual comenzará el martes 10 de febrero con los duelos entre Colombia vs Uruguay y Venezuela vs Paraguay, ambos sobre las 16:00 hora Colombia.

La fecha 4 culminará el miércoles 11 de febrero con los compromisos entre Perú vs Brasil y Argentina vs Bolivia, duelos definitivos para determinar el liderato de la jornada B.

¿Dónde VER EN VIVO HOY Sudamericano U20?

Los partidos por la cuarta fecha del Sudamericano Femenino U20 que se disputarán este martes 10 y miércoles 11 de febrero a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana) se podrán ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.