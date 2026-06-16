Hace apenas unos minutos, se dio a conocer un tremendo bombazo en plena Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Roberto Martínez, director técnico de la selección de Portugal, dejaría el banquillo una vez finalice la participación del equipo europeo en el certamen orbital. Habrá que esperar para conocer si este asunto se confirma.

Martínez se va de Portugal

“URGENTE: Roberto Martínez dejará Portugal después de este Mundial, independientemente de cómo rinda el equipo”, comentó al respecto el periodista Ben Jacobs, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

“Martínez ya ha decidido no renovar su contrato, que expira tras el torneo. Está abierto a un regreso a la Premier League, pero tampoco ha descartado tomar otro puesto internacional”, añadió Ben, especializado en el mercado de fichajes.

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Portugal debutará en tan solo unas horas

Esta noticia surge a horas de que la selección de Portugal se enfrente con la República Democrática del Congo por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



El duelo entre estas selecciones se llevará a cabo este miércoles 17 de junio en el estadio de Houston, que se espera esté a reventar. El cotejo comenzará a las 12:00 m., hora colombiana.

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El equipo luso es rival de Colombia

El grupo K del Mundial FIFA 2026, como bien se sabe, Portugal comparte y competirá en la tercera y última jornada con la Selección Colombia, que también debuta este miércoles 17 de junio. La tricolor se enfrentará a Uzbekistán.



Roberto Martínez, entonces, dirigirá a la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026 y luego se marcharía. El equipo luso de Cristiano Ronaldo es favorito a quedarse con el título.







