Así será la primera fecha para los colombianos en Libertadores y Sudamericana

Inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana. Los clubes colombianos ya están listos y dispuestos, para lo que será la primera fecha de la competición internacional. La expectativa es alta, teniendo en cuenta la cantidad de clubes clasificados en ambas competiciones.

Por la Copa Libertadores, en total, son 4 los equipos que batallarán por un lugar en los octavos o zona de repechaje de Copa Sudamericana. Junior, Santa Fe, Independiente Medellín y Deportes Tolima arrancan su camino en el certamen. En este caso, todos iniciarán su participación de local.

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En el caso de la Copa Sudamericana, América y Millonarios irán de visitante en esta primera jornada. Los escarlatas estarán en Ecuador y los embajadores en Chile, con la ilusión de sacar los primeros 3 puntos en la fase de grupos.

Este es el calendario de los equipos colombianos, en la primera fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Fecha 1 Copa Sudamericana 2026

- O’Higgins vs. Millonarios: martes 7 de abril, 7:00 p.m- Estadio El Teniente, Rancagua.

- Macará vs. América de Cali: jueves 9 de abril, 7:30 p.m - Estadio Bellavista, Macara.

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Fecha 1 Copa Libertadores 2026

- Deportes Tolima vs. Universitario: martes 7 de abril, 9:00 p.m. - Estadio Manuel Murillo Toro.

- Independiente Medellín vs. Estudiantes: miércoles 8 de abril, 7:00 p.m. - Estadio Atanasio Girardot.

- Junior vs. Palmeiras : miércoles 8 de abril, 7:30 p.m. – Estadio Jaime Morón

- Independiente Santa Fe vs. Peñarol : jueves 9 de abril, 9:00 p.m. - Estadio El Campín.