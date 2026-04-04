Alfredo Arias fue fiel a su estilo y dejó inapropiado mensaje tras Junior 1-2 Cali

Junior sufrió un duro golpe en casa tras caer 1-2 frente a Deportivo Cali el pasado viernes 4 de abril por la fecha 15 de la Liga BetPlay, resultado que dejó reflexiones importantes en voz de su entrenador Alfredo Arias.

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El conjunto barranquillero, que descontó mediante Luis Fernando Muriel, no hizo un buen partido y terminó cediendo puntos en el estadio Romelio Martínez, donde ha tenido dificultades en las últimas jornadas.

Lo que dijo Alfredo Arias luego de la derrota de Junior ante Cali

Tras el compromiso, Arias reconoció que el equipo ha perdido solidez como local, una situación que le preocupa: “Nos ha costado de local cuando eso no pasaba. Hoy varios jugadores se caían, se resbalaban. Nos ha costado hacer respetar el Romelio Martínez”.

El estratega uruguayo fue claro en que se trata de un problema interno que deben corregir cuanto antes: “Es un problema nuestro y debemos resolverlo, darle la vuelta y ganar”, añadió en rueda de prensa.

En cuanto al desarrollo del partido, Arias lamentó la falta de eficacia de su equipo en los momentos clave: “Otra vez nos costó tener la tranquilidad de definir mejor, tuvimos las chances y no definimos bien”.

Asimismo, explicó que la ansiedad terminó jugando en contra del equipo: “Nos pusimos nerviosos en el último pase y eso hizo que en las contras, el rival se pusiera en ventaja. Tuvimos jugadas para marcar y no pasó. Cali fue efectivo y nosotros no”.

Pese al revés, el entrenador cambió rápidamente el enfoque hacia el próximo reto internacional, ya que Junior debutará en la Copa Libertadores frente a Palmeiras (el miércoles 8 de abril en Cartagena), enviando un mensaje que muchos hinchas consideran inapropiado tras la derrota.

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Mensaje de Arias a la hinchada de Junior previo a Palmeiras

“No tenemos tiempo de lamentarnos ni de entristecernos”, afirmó Arias, consciente de la exigencia del calendario y de la necesidad de pasar la página de inmediato.

Finalmente, envió un mensaje de confianza a la hinchada de cara al duelo continental: “En tres o cuatro días pretendemos sacar la cara ante un rival muy duro. La ilusión está, el mensaje a la gente es que vamos a ir a competir y a darlo todo”, concluyó.

Con esta derrota, Junior se mantiene con 25 puntos y ocupa la quinta posición en la Liga BetPlay.