La Selección Colombia Femenina se prepara para cerrar su participación en la SheBelieves Cup con un exigente duelo frente a Selección de Estados Unidos Femenina, luego de conseguir su primera victoria en el torneo al imponerse 1-0 ante Argentina con gol de Linda Caicedo.

Estados Unidos Vs Colombia en la SheBelieves Cup: hora y cómo VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP RCN

El compromiso se disputará este sábado 7 de marzo y está programado para iniciar a las 3:30 p. m., hora de Colombia, en el cierre del cuadrangular internacional que reúne a algunas de las selecciones más fuertes del fútbol femenino.

Los aficionados en el país podrán seguir todas las emociones del partido, a través de Deportes RCN que tendrá la transmisión en televisión. Además, el encuentro también estará disponible por la APP del Canal RCN.

La plataforma digital del canal permitirá a los seguidores de la Tricolor acompañar el último reto del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia en el prestigioso torneo internacional, que sirve como preparación para los próximos desafíos del calendario.

Colombia llega motivada tras superar a Argentina y buscará cerrar el campeonato con una buena presentación ante la poderosa selección estadounidense.

La Selección Colombia Femenina aún mantiene opciones matemáticas de conquistar la SheBelieves Cup

el panorama es complejo en la última jornada del torneo que se disputa en Estados Unidos. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega al cierre del certamen con tres puntos y una diferencia de gol de -2, luego de caer 4-1 ante Selección de Canadá Femenina y recuperarse con una victoria 1-0 frente a Selección Argentina Femenina.

Lea también Última hora con James Rodríguez: se prenden las alarmas en Selección Colombia

Para aspirar al título, Colombia necesita un escenario muy específico: derrotar por amplia diferencia a la Selección de Estados Unidos Femenina, líder del torneo con seis unidades, y esperar que Argentina consiga al menos un empate o una victoria frente a Canadá en el otro partido de la jornada.

Además del resultado favorable, la diferencia de goles será determinante en la clasificación final, por lo que un triunfo contundente sería clave para las aspiraciones del combinado nacional.