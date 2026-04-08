Próximo partido de Colombia en el Sudamericano U17 tras la victoria ante Chile

La Selección Colombia U17 ha tenido un inicio bastante bueno en el Sudamericano U17 2026 que se disputa en Paraguay. El equipo 'cafetero' arrancó su camino con un empate sin goles frente a Ecuador, un resultado que si bien le permitió sumar su primer punto, evidenció algunas falencias en el funcionamiento colectivo que se corrigieron justo contra Chile.

Contra la Selección de Chile la 'tricolor' despertó y logró sumar sus primeros tres puntos para ilusionarse con la clasificación tras una solitaria anotación de José García en el cierre de la primera parte, lo que los deja con el "pecho inflado" para lo que será el partido de la fecha 4 de la competencia.

Colombia enfrentará a Uruguay en la fecha 4 del Sudamericano U17

En el debut ante Ecuador, Colombia mostró intención de controlar el balón y manejar el ritmo del partido, pero careció de profundidad en el último tercio del campo. A pesar de tener algunos momentos de dominio, no logró traducir esa posesión en oportunidades claras de gol.

El punto conseguido dejó a la “Tricolor” en una posición comprometida dentro de su grupo, obligándola a mejorar rápidamente su rendimiento si quiere avanzar a la siguiente fase en un torneo corto, donde cada partido es decisivo, la falta de contundencia puede convertirse en un factor determinante.

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El equipo comandado por el estratega, Fredy Hurtado, "se puso las pilas" y despertó al vencer por la mínima diferencia a Chile, lo que les permitió trepar hasta la segunda casilla de la tabla de posiciones gracias al gol de José García.

Ahora, Colombia se prepara para un nuevo reto de alta exigencia frente a Uruguay U17, en un partido que puede marcar el rumbo de su participación. El equipo uruguayo ha mostrado ser un rival competitivo, que no ha cedido victorias hasta el momento y que lo mantiene en la tercera casilla.

Este enfrentamiento ante los 'charrúas' se llevará a cabo el jueves 9 de abril sobre las 15:00 hora Colombia.

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¿Cómo está la tabla de posiciones del grupo de Colombia en el Sudamericano U17?

La 'tricolor' está ubicada en el Grupo A del Sudamericano y se ubica en el segundo puesto de la tabla de posiciones con cuatro unidades, superado por Ecuador, la cual es líder indiscutible con siete puntos.

Debajo de Colombia, se encuentra precisamente Uruguay con dos puntos. En la cuarta casilla se ubica Paraguay con tan solo una unidad, la misma con la que cuenta Chile en el fondo de la tabla por la diferencia de gol que tiene en contra.