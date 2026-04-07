Leonel Álvarez fue directo y tomó decisión tras perder contra Águilas Doradas

Atlético Bucaramanga finalmente se puso al día en cuanto al calendario de la Liga Betplay, cumpliendo con las respectivas 15 fechas tras disputar el duelo pendiente de la séptima jornada en condición de visitante contra Águilas Doradas.

Sin embargo, a pesar de contar con ese "as bajo la manga" de tener la oportunidad de sumar de a tres puntos, terminó perdiendo contra el equipo que comanda Juan David Niño por un marcador de 2-1. Frente a esta situación, Leonel Álvarez fue claro, asumió toda la culpa y habló sobre los aspectos positivos del duelo.

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Leonel Álvarez se declaró culpable de la derrota contra Águilas Doradas

Atlético Bucaramanga ha perdido chances enormes de meterse en el selecto grupo de los ocho primeros de la clasificación para poder entrar en los Play-Offs de la Liga BetPlay. La victoria los volvía a meter. Por su parte, Águilas Doradas también necesitaba un resultado de tres puntos para poder entrar en esa discusión.

El conjunto 'leopardo' sigue con 19 puntos, a solo tres de Águilas Doradas que ahora tomó el octavo puesto. Se siguen complicando al perder unidades importantes para estar dentro de los ocho primeros. En la siguiente jornada recibirán al Boyacá Chicó.

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Esta nueva derrota fue un duro golpe en el camino de Leonel Álvarez, el cual completó su cuarta derrota de manera consecutiva, un panorama bastante negativo que le podría llegar a significar su cargo, pero por el momento se muestra bastante seguro en el banquillo, reconoció los errores, pero también se comprometió a mejorar, en especial de cara al duelo contra el cuadro 'ajedrezado'.

"Aquí hay un solo responsable que soy yo. Quisimos venir como siempre a ganar, pero no se dio el resultado. Ya son cuatro fechas sin conseguir lo que queremos, nos preocupa desde luego, pero nos quedamos con todas las cosas buenas en cuanto a actitud, compromiso y responsabilidad. Hay dolor, hay tristeza, pero la vida no termina acá. El camerino está muy triste porque queríamos darle una victoria a los hinchas que nos acompañaron, pero no fue suficiente con lo que hicimos.

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Este fue el análisis que hizo Leonel Álvarez luego de perder contra Águilas

Águilas hizo respetar su condición de local en el Estadio Polideportivo Cincuentenario, escenario deportivo que fue testigo del dominio del antioqueño que desde muy temprano logró marcar sobre los 14 minutos gracias a Joaquín Varela.

Bucaramanga intentó despertar, encontró el empate sobre el segundo tiempo gracias a Luciano Pons, pero lamentablemente no pudieron lograr el objetivo de rescatar al menos un punto tras un contraataque en el último suspiro del encuentro, situación preocupante para Leonel Álvarez.

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"Tuvimos un inicio que nos costó. No se podía jugar, debíamos lanzar y recuperar la segunda pelota. Ellos aparovecharon esos primeros 15 minutos, el gol de una desconcentración nuestra y ya después ajustamos un poquito, fuimos más arriba y el equipo generó sin tener claridad".

En el segundo tiempo fuimos al frente a buscar el resultado, hicimos los cambios precisamente para eso, pero nos sigue faltando en el sentido de que nos siguen haciendo goles en las transiciones.Había que cortar el balón mucho antes y ellos aprovecharon. Esto es de goles, son merecedores del resultado.