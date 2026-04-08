[VIDEO] Colombia abrió la cuenta contra Chile en Sudamericano Sub-20: torpeza y primer gol

El Sudamericano Sub-17 sigue dando de qué hablar en suelo paraguayo con un vibrante partido entre Colombia y Chile. Los colombianos descansaron en la primera fecha del certamen continental, mientras que, en la segunda fecha, los cafeteros enfrentaron a Ecuador que lidera el grupo.

Un punto sacó en un duelo que sirvió para medir el territorio y para ver en qué estaba la Selección Colombia. Un empate sufrido, dado que los ecuatorianos, con un jugador menos en cancha tuvieron las oportunidades más claras para poder dar un golpe en el tablero.

Ahora, la Selección Colombia afronta otro reto contra Chile que debutó con un empate frente a Uruguay y que viene de descansar en la segunda jornada. Los dirigidos por Freddy Hurtado encaminaron la victoria ante los australes al cierre del primer tiempo aprovechando una torpeza de su rival.

EL TORPE PENAL Y EL GOL DE COLOMBIA EN LA PRIMERA PARTE

En este duelo importante para seguir con vida y para buscar una primera victoria en el torneo para ponerse cerca de Ecuador que, horas anteriores superó a Uruguay, Colombia intentó acercarse, pero la puntería no ayudó a Adrián Mosquera ni a José Escorcia que no pudieron romper los ceros quedándose tan solo con la malla exterior como aliado para Chile.

Luigi Ortiz, arquero de Colombia había salvado en dos ocasiones los goles de Chile antes de que llegara la oportunidad clara para los cafeteros en una torpeza de la ‘Rojita’. Julio Sinisterra aprovechó un remate que se desvió en un chileno para inquietar a Vicente Villegas.

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El portero austral se quedó con la pelota asegurando el peligro, pero cuando Sinisterra le pasaba por el lado, le metió una zancadilla que terminó en un claro penal al agredir al rival. Una pena máxima muy torpe y una acción infantil que tendrá que corregir Vicente Villegas. Al cobro estuvo José Escorcia y no falló.

José Escorcia puso el primer gol de la Selección Colombia en este Sudamericano Sub-17 después del empate conseguido en su debut ante Ecuador. Aunque Vicente Villegas intentó enmendar el error con un manotazo para evitar el gol de penal, el arquero no pudo evitar la celebración colombiana.

¿QUÉ VIENE PARA COLOMBIA DESPUÉS DE ENFRENTAR A CHILE?

Después de este compromiso ante la selección de Chile, Colombia tendrá que seguir sumando en lo que le resta para no perder pisada con Ecuador y para sellar la clasificación a la semifinal con la necesidad de pelear el título.

En la siguiente fecha, Colombia tendrá que enfrentar a Uruguay que viene golpeado después de la caída ante Ecuador en esta tercera jornada del Sudamericano Sub-17. Los colombianos ya descansaron en la primera salida y ahora dependerá de ellos mismos la clasificación.

EL DETALLE QUE AYUDARÍA A COLOMBIA A LLEGAR AL MUNDIAL DE CATAR 2026

Como definió la FIFA en el 2025, cada año se jugará un Sudamericano de la categoría Sub-17 hasta 2030 y un Mundial en Catar. Este torneo mundialista también cuenta con 48 selecciones y la Conmebol tiene siete cupos disponibles. En ese sentido, de cada grupo pasarán cuatro selecciones a las fases finales.

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En caso de quedar entre la tercera y cuarta casilla, Colombia jugará los Play-Offs, si ganan juegan el cuarto y quinto puesto, y si pierden, buscarán el séptimo puesto que les daría la clasificación. Si son primeros o segundos en la zona ya tendrían listo el pase al Mundial y tendrían que jugar por el campeonato o bien, por el tercer puesto.