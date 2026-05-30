PSG derrotó a Arsenal y es bicampeón de la Champions League

París Saint Germain defendió con éxito el título de la Champions League al convertirse este sábado 30 de mayo en bicampeón del certamen, luego de derrotar en la gran final a Arsenal.

Los parisinos se impusieron 4-3 en los lanzamientos desde el punto penal, después de haber empatado 1-1 en los 120 minutos de partido.

Arsenal pegó en el primer tiempo

Arsenal sorprendió a París Saint Germain en el primer tiempo al abrir el marcador muy temprano en el partido en el minuto 5.

El gran protagonista de los gunners fue Kai Havertz, que luego de una serie de rebotes se quedó con la pelota en terreno de PSG.

El atacante alemán emprendió una rápida corrida hasta entrar el área en donde definió con un fuerte remate para vulnerar la resistencia del guardameta Matvéi Safónov.

Después del gol de Arsenal, París Saint Germain tomó el control del balón en búsqueda de la igualdad.

Sin embargo, el equipo parisino no encontró la fórmula para quebrar el orden defensivo de los ingleses, que mantuvieron el orden para impedir que PSG generara peligro.

PSG reaccionó en el segundo tiempo

La dinámica del segundo tiempo no cambió y París Saint Germain mantuvo el control del balón y arrinconó en su propio campo a Arsenal.

Los franceses intentaron por el centro y por las bandas encontrar el espacio necesario para lograr la igualdad.

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En el minuto 63, PSG encontró el premio a su intención ofensiva, después de que Khvicha Kvaratskhelia fuera derribado dentro del área por parte del defensor Cristhian Mosquera.

Tras la revisión y autorización del VAR, Osumane Dembélé se encargó de ejecutar y convertir la infracción.

En el complemento del segundo tiempo, el partido se abrió, pero ni Arsenal ni PSG tuvieron la precisión necesaria para anotar, por lo que la final de la Champions League se extendió al tiempo extra.

Tiempo extra

En el primer tiempo extra, Arsenal y PSG solo le dieron circulación al balón, ya que no se registraron opciones de peligro ni remates a los arcos.

En el segundo tiempo extra, el partido no tuvo grandes emociones y la definición del campeón se definió en los lanzamientos desde el punto penal.

PSG bicampeón de la Champions League

En los lanzamientos desde el punto penal, París Saint Germain demostró mayor efectividad al convertir cuatro de sus cinco cobros, mientas que Arsenal desperdició dos.