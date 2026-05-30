VIDEO - Arsenal le madrugó al PSG: golazo de Havertz en la final de la Champions

Arsenal sorprendió a París Saint Germain en el inicio de la gran final de la UEFA Champions League al abrir el marcador muy temprano en el partido en el minuto 5 con anotación de Kai Havertz.

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Así fue el gol de Arsenal Vs PSG

Cuando se jugaba el minuto 5, Arsenal y PSG disputaban el control del balón en el centro de la cancha.

En una salida por la banda izquierda, Piero Hincapié lanzó un pase que fue interceptado por Marquinhos, sin embargo, el pelotazo del brasileño golpeó en el belga Leandro Trossard.

Arsenal contó con buena suerte, ya que el rebote hizo que la pelota se dirigiera a la espalda de los defensores de PSG en donde apareció el alemán Kai Havertz.

El delantero convocado por Alemania para la Copa del Mundo emprendió una rápida corrida hasta entrar al área en donde sorprendió con un fuerte y certero remate que superó la resistencia del portero Matvéi Safónov.

Arsenal busca su primera Champions League

Frente a París Saint Germain, Arsenal busca su primer título de la UEFA Champions League en su segunda final.

En la temporada 2005/2006, los 'gunners' alcanzaron la gran final, pero fueron superados por el Fc Barcelona.