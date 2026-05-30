VIDEO - PSG empata la final de la Champions League con golazo de Dembélé

La gran final de la UEFA Champions League entregó emociones desde el primer momento, ya que el conjunto inglés comenzó celebrando gracias a un tanto de Kai Havertz a tan solo 5 minutos del pitazo inicial.

Sin embargo, los franceses reaccionaron en el segundo tiempo con una anotación de Dembelé al minuto 63 desde el punto penal, un duelo cargado de intensidad, tensión y momentos de alta calidad futbolística para el cierre.

VIDEO: Dembelé le rompió el arco a Arsenal y empata la final de la Champions League

Con Declan Rice imponiendo equilibrio en el mediocampo y Martin Ødegaard liderando la creación ofensiva, el conjunto londinense logró neutralizar las principales armas del PSG. El cuadro francés intentó reaccionar a través de la velocidad de sus atacantes, aunque encontró dificultades para superar la solidez defensiva inglesa.

Sin embargo, el panorama cambió en la segunda mitad. PSG adelantó líneas y comenzó a asumir mayores riesgos ofensivos, empujando al Arsenal hacia su propio campo. La presión constante terminó dando resultado cuando el árbitro sancionó una falta dentro del área a favor del conjunto parisino.

Al minuto 63 apareció Ousmane Dembélé frente al balón con toda la responsabilidad sobre sus hombros. El delantero francés ejecutó el penal con tranquilidad y precisión, engañando completamente al arquero rival para establecer el 1-1 y devolverle la esperanza al PSG en la gran final continental.

El empate cambió por completo la dinámica del compromiso. PSG ganó confianza y comenzó a dominar varios tramos del partido, mientras Arsenal apostó por responder mediante contragolpes rápidos y aprovechando los espacios que dejaba el equipo francés. La intensidad aumentó con el paso de los minutos y cada jugada se vivió con dramatismo en las tribunas.